Portugal contra Turquia, Chipre e Escócia rumo ao Europeu sub-19

A selecção portuguesa de futebol de sub-19, campeã europeia em título, defronta a Turquia, Chipre e Escócia na Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2019, ditou nesta quinta-feira o sorteio realizado em Nyon (Suíça).

Portugal organiza o Grupo 6 da Ronda de Elite, entre 20 e 26 de Março de 2019, do qual apenas o primeiro classificado garante um lugar na fase final do Europeu, a disputar na Arménia, entre 14 e 27 de Julho desse ano. A selecção portuguesa disputou por 10 vezes a fase final do Europeu de sub-19, que conquistou em 2018 e do qual foi finalista vencido em 2003, 2014 e 2017.

PUB

Na última edição do torneio, realizada na Finlândia, Portugal sagrou-se campeão europeu da categoria, depois de ter vencido na final a Itália, por 4-3, após prolongamento.

PUB

PUB