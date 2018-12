Génova eliminado em casa por equipa da Série C

O Génova foi esta quinta-feira eliminado na Taça de Itália ao perder na recepção ao modesto Virtus Entella, da Série C (terceira divisão), que se impôs (6-7) no desempate por penáltis após igualdade (2-2) nos 90 minutos, que persistiu no fim do prolongamento (3-3).

O Virtus Entella esteve em vantagem com um bis de Simone Icardi (20’ e 83’), a que o polaco Krzysztof Piatek (27’, 86’, ambos de g.p.) respondeu pelo Génova, que comandou pela primeira vez no período de compensação, mais uma vez de penálti, convertido por Gianluca Lapadula (110’).

Contudo a equipa dos portugueses Pedro Pereira, Iuri Medeiros e Miguel Veloso sofreu o 3-3 no último instante, com Adorjan (120’) a assinar o golo que levou a decisão para as grandes penalidades.

Daniel Bessa e Lapadula falharam pelo Génova, com Riccardo Baroni a desperdiçar para o Virtus Entella, que defrontará a Roma nos oitavos-de-final.

