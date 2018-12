“Figgy” a uma pancada dos 8.ºs entre 240 em Joanesburgo

Cinco dias depois de ter sido 23.º no seu primeiro torneio como Membro do European Tour, no Afrasia Bank Mauritius Open, Pedro Figueiredo entrou hoje com o pé direito no South African Open em Joanesburgo, com uma primeira volta de 67 pancadas, 4 abaixo do Par 71, que o deixa no grupo dos 17.ºs, a uma pancada dos nove jogadores que partilham o 8.º lugar, entre eles o histórico sul-africano Ernie Els.

O líder é o sul-africano Louis Ooshtuizen, 36.º no ranking mundial e o mais cotado na tabela: fez 62 (-9) e tem a vantagem mínima sobre uma dupla composta por Madalitso Muthiya, da Zâmbia, e Kurt Kitayama, dos EUA, o norte-americano de 25 anos que, apurado para o European Tour através da recente Escola de Qualificação, venceu no passado domingo nas Maurícias. Kitayama a manter o momentum.

Esta prova, também pontuável para o Sunshine Tour (circuito sul-africano de profissionais), tem 1,1 milhões de euros em prémios e joga-se nos campos Firethorn e Bushwillow (ambos Par 71) do Randpark Golf Club.

Tal como Oosthuizen e Muthiya (Kitayama foi o melhor entre os que evoluíram no Firethorn), “Figgy” jogou hoje no Bushwillow, amanhã é no Firethorn no último grupo a sair pelas 13h20 (11h20 em Lisboa), ele que nas duas primeiras voltas está num grupo com os sul-africanos Andrew Curlewis (74) e Rhys West (70).

Com todos os jogadores a saírem do 1, Figueiredo alternou cinco birdies com três bogeys nos primeiros 12 buracos, e, depois de uma série quatro pares seguidos, terminou em beleza, com birdie-birdie.

Há mais dois portugueses em competição: Stephen Ferreira (nascido e residente no Zimbabué) fez 70 (-1) no Bushwillow e está nos 62.ºs; e Filipe Lima, que jogou no Firethorn, está nos 122.ºs com 72 (+1).

