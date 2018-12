Benfica e Fonte do Bastardo nos "oitavos" da Taça Challenge

Foi com o mesmo resultado alcançado na primeira mão da eliminatória que Benfica e Fonte do Bastardo se apuraram, nesta quinta-feira, para os oitavos-de-final da Taça Challenge, em voleibol.

Para seguirem em frente, os "encarnados" precisavam de ganhar pelo menos dois sets ao Iraklis Petosferisi e, na Grécia, aproximaram-se do objectivo com uma vantagem significativa logo no primeiro set (13-25). A diferença entre as duas equipas manteve-se no segundo parcial (12-25) e no terceiro (15-25), confirmando-se a superioridade da equipa portuguesa, com um triunfo por 0-3.

A Fonte do Bastardo também voltou a impor um 1-3 ao Brno, depois do 3-1 registado nos Açores. Na República Checa, a formação portuguesa venceu o primeiro set por 29-31, perdeu o segundo (25-20), mas depois acelerou para a vitória, com 20-25 e 25-25.

Na próxima ronda, os oitavos-de-final, o Benfica vai defrontar os romenos do ACS Volei Municipal ZALAU, com a primeira mão a disputar-se na Luz, entre 18 e 20 de Dezembro. Já a Fonte do Bastardo mede forças, nas mesmas datas, com o vencedor do embate entre Dínamo Apeldoorn e Sp. Caldas, o que abre a possibilidade de um duelo 100% português.

