Rui Vilar: “Os tempos em Serralves estão normalizados. Agora temos de olhar para o futuro”

Rui Vilar, o novo presidente do Conselho de Fundadores de Serralves, diz que é tempo de olhar para o futuro, sublinhando a dimensão nacional e internacional da fundação. O antigo presidente da Fundação Gulbenkian foi ontem apontado numa reunião no Porto entre os fundadores da instituição para substituir Luís Braga da Cruz, que pediu para sair por razões pessoais.

Na manhã desta quinta-feira, Rui Vilar explicou ter aceitado as funções depois de sido proposto por muitos fundadores, desde João Marques Pinto a Paulo Azevedo, passando por António Gomes de Pinho, Teresa Gouveia, Artur Santos Silva, Valente de Oliveira e Paulo Azevedo. “Aceitei porque estou ligado a Serralves desde o início, ainda antes da constituição da fundação. Fiz parte e fui vice-presidente do primeiro conselho de administração. Serralves é uma instituição de uma importância nacional e se o meu contributo foi considerado necessário e útil eu estou disponível para contribuir”, disse ao PÚBLICO Rui Vilar, numa breve conversa por telefone, antes de entrar para uma reunião.

Vilar é presidente do conselho de administração da Caixa-Geral de Depósitos, um cargo não-executivo, e esteve à frente da Gulbenkian, a mais importante fundação portuguesa, entre 2002 e 2012, sendo actualmente um dos seus administradores não-executivos (2017-2022).

O seu nome foi proposto por este primeiro grupo de signatários, conforme o PÚBLICO noticiou ontem, tendo depois sido secundado por outros membros, numa eleição aprovada por unanimidade que decorreu durante a reunião anual do conselho, a que assistiram mais de 100 fundadores.

Rui Vilar chega à presidência deste grupo de notáveis, a quem cabe aprovar o plano de actividades da fundação para o próximo ano, entre outras funções, depois da polémica desencadeada pela exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe e pela demissão do director do Museu de Serralves, João Ribas, que saiu em conflito com a actual administração presidida por Ana Pinho, ontem também presente na reunião de fundadores. Ao PÚBLICO, o novo presidente sublinhou que “os tempos em Serralves estão normalizados”.

Os tempos conturbados, disse ainda Rui Vilar, estão “totalmente” ultrapassados. “Não [são tempos conturbados], porque foi tudo esclarecido na Assembleia da República, onde a Comissão de Cultura se considerou esclarecida”, referindo-se à audição parlamentar em que João Ribas e a administração de Serralves responderam às perguntas dos deputados. “Portanto, eu considero esse assunto encerrado, agora temos que olhar para o futuro. É isso que temos que fazer.”

Para Rui Vilar, o futuro de Serralves está ancorado no seu passado: “Serralves vai continuar a ser uma instituição portuguesa de referência com projecção internacional na arte contemporânea, no debate cultural e cívico, no ambiente, na arquitectura e na relação com a comunidade. É expressão da responsabilidade social, do dinamismo e sentido de futuro dos seus fundadores.”

Quanto à data em que será anunciada a nova composição do conselho de administração de Serralves, composta por nove membros, com a provável recondução de Ana Pinho na presidência, Rui Vilar sublinhou que essa decisão não está nas mãos do Conselho de Fundadores: “Esse problema só se põe quando terminar o mandato, mas esse não é um tema para a agenda do conselho de fundadores, é da responsabilidade do conselho de administração de Serralves.” A nova composição da administração, quer a presidência, quer a comissão executiva, é depois apresentada ao conselho.

Ontem, foi também anunciado que o cientista Manuel Sobrinho Simões vai substituir Pedro Pina no conselho de administração, embora não tenham sido apresentados os nomes que substituirão o advogado Manuel Cavaleiro Brandão e a gestora Vera Pires Coelho, que terminam o seu terceiro mandato no final deste ano. Da administração de Serralves, fazem ainda parte actualmente Manuel Ferreira da Silva, Isabel Pires de Lima, Carlos Moreira da Silva, António Pires de Lima e José Pacheco Pereira.

Ontem, ficou também a saber-se que a administração da Fundação de Serralves está a recorrer a uma empresa internacional da especialidade para a ajudar a encontrar o próximo director artístico do Museu de Arte Contemporânea, que será escolhido por convite, e não através de um concurso internacional, como aconteceu com João Ribas.

