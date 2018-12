Morreu Pete Shelley, vocalista dos históricos Buzzcocks

Morreu Pete Shelley, vocalista dos Buzzcocks, banda fundamental do punk rock inglês. Peter McNeish, o seu verdadeiro nome, tinha 63 anos e terá morrido de ataque cardíaco, avança a BBC.

O agenciamento da banda, formada em Manchester, em 1976, disse à BBC que Shelley morreu esta quinta-feira na Estónia, onde vivia.

Canções como Ever fallen in love (with someone you shouldn't've) ou Orgasm addict revelaram uma banda inspirada pela energia crua do punk, mas com um apuro pop que contemporâneos como os Sex Pistols rejeitavam. Foi, contudo, depois de verem os Pistols actuarem em Manchester que Shelley e Howard Devoto decidiram fundar a banda.

"As letras ora engraçadas, ora angustiadas de Shelley sobre a adolescência e o amor foram algumas das melhores e mais espertas da sua era; igualmente, as melodias dos Buzzcocks e os seus ganchos eram concisos e memoráveis", refere o site especializado AllMusic.

Shelley teve também uma carreira a solo, da qual se destacou, entre outras, a canção Homosapien.

