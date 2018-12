Filme sobre Dick Cheney com mais nomeações para os Globos de Ouro

Nas primeiras contas, Vice, o biopic de Adam McKay sobre o vice-presidente Dick Cheney, vai à frente com seis nomeações para os Globos de Ouro, os prémios para cinema e televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. Com três nomeações, aparecem Assim Nasce uma Estrela (Bradley Cooper), The Favourite (Yorgos Lanthimos) e Green Book (Peter Farrelly). Destes quatro filmes, apenas Assim Nasce uma Estrela já teve estreia em Portugal, sendo que Vice também ainda não passou nos Estados Unidos. Os prémios serão anunciados numa cerimónia a 6 de Janeiro.

Assim, na categoria de Melhor Filme, surgem Black Panther, BlacKkKlansman: O Infiltrado, Bohemian Rhapsody, Assim Nasce uma Estrela e If Beale Street Could Talk, a adaptação que Barry Jenkins, o responsável por Moonlight, fez do romance homónimo de James Baldwin e também ainda não teve estreia nem nos Estados Unidos nem entre nós. Já na categoria de Melhor Actriz para filme dramático, foram escolhidas Glenn Close (A Esposa), Lady Gaga (Assim Nasce uma Estrela), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) e Rosamund Pike (Uma Guerra Pessoal). Na categoria masculina, os melhores actores dramáticos são Bradley Cooper (Assim Nasce uma Estrela), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Lucas Hedges (Boy Erased), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e John David Washington (BlacKkKlansman: O Infiltrado).

Entre os nomeados para Melhores Realizadores na área do cinema, estão Bradley Cooper (Assim Nasce uma Estrela), Alfonso Cuarón (Roma), Peter Farrelly (Green Book), Spike Lee (BlacKkKlansman) e Adam McKay (Vice). Mais uma vez, não há mulheres nomeadas. A categoria de Melhor Filme Estrangeiro dividiu-se por Capernaum, Girl, Never Look Away, Roma e Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões.

Na área da televisão, a categoria de Melhor Série Dramática escolheu: The Americans, Bodyguard, Homecoming, Killing Eve e Pose. As duas últimas ainda não tiveram estreia em Portugal, sendo que a última faz também com que Sandra Oh, que conhecemos de Anatomia de Grey e de filmes como Sideways, estar nomeada para Melhor Actriz, tendo sido também escolhida para apresentar a cerimónia, juntamente com Andy Samberg, tornando-se assim a primeira pessoa de origem asiática a desempenhar tal papel em prémios deste género. Tal já não acontecia desde 2013, quando Amy Poehler co-apresentou ao lado de Tina Fey e ganhou uma estatueta por Parks and Recreation.

