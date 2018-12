O fóssil de crocodilo mais antigo do mundo é de Tentúgal

Até agora, pensava-se que os crocodilos mais antigos tinham surgido há 75 milhões de anos. A descoberta de um crânio e uma mandíbula de crocodilo com 95 milhões de anos, perto de Tentúgal, vem mudar a visão sobre a origem dos crocodilos. Afinal, surgiram na Terra 20 milhões de anos mais cedo do que se supunha.

“É o mais antigo de todos os verdadeiros crocodilos. Chamamos ‘crocodilos’ a répteis do Jurássico que têm aspecto de crocodilo, que são crocodilomorfos, mas não são verdadeiros crocodilos. Tecnicamente, um crocodilo é um animal que faz parte de um clado, de um grupo, que se chama Crocodylia”, explica ao PÚBLICO o paleontólogo Octávio Mateus (da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e do Museu da Lourinhã), um dos autores do artigo científico que dá agora conta da descoberta, na revista Zoological Journal of the Linnean Society.

Foto Pedro Callapez, Octávio Mateus e Eduardo Puértolas Pascual

Ora o Portugalosuchus azenhae, o nome científico que lhe foi atribuído pela equipa de cientistas, já é um verdadeiro crocodilo. “Pensava-se que o grupo Crocodylia tinha aparecido há 75 milhões de anos, mas este fóssil surgiu em rochas com 95 milhões de anos. Portanto, a origem dos crocodilos é mais antiga, sendo este o mais antigo de todos”, acrescenta Octávio Mateus, que assina o artigo sobre a descoberta com Eduardo Puértolas Pascual, também da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e Pedro Callapez, da Universidade de Coimbra.

Como o crânio e a mandíbula inferior descobertos perto de Tentúgal apresentam uma série de características nunca antes observadas, a equipa de cientistas classificou este crocodilo do período do Cretácico não só como uma espécie nova mas também como um género novo para a ciência. Talvez seja um antepassado de todos os crocodilos modernos.

Foto Ilustração dos fósseis do Portugalosuchus azenhae Joana Bruno

“A mandíbula tem uma abertura que ajuda a definir o que é um verdadeiro crocodilo em contraste com répteis parecidos com crocodilos, os crocodilomorfos, que ainda não faziam parte do grupo Crocodylia, e não tinham essa abertura nos ossos da mandíbula”, explica por sua vez Eduardo Puértolas Pascual, especialista em crocodilos, citado num comunicado de imprensa sobre o trabalho.

O nome científico, além de conter uma referência clara a Portugal, é também uma homenagem à geóloga que descobriu o fóssil – a geóloga Matilde Azenha. Conta Octávio Mateus que Matilde Azenha encontrou o fóssil perto de Tentúgal (em Casal dos Carecos) quando estava na Universidade de Coimbra e foi fazer trabalho de campo na região. Agora Matilde Azenha é professora no ensino secundário, e doou o fóssil do crocodilo ao Museu da Lourinhã. É aí que em breve estará em exposição, para que todos possamos apreciar um crocodilo muito cretácico.

