22 graus à noite, 27 durante o dia: Madeira com temperaturas recorde dos últimos 154 anos

A estação do Observatório Meteorológico do Funchal registou, às 14h10 desta quarta-feira, uma temperatura máxima de 26,9 graus Celsius, um recorde dos últimos 154 anos para o mês de Dezembro.

Este é “o valor mais alto registado desde que há observações em contínuo na Madeira” (desde a década de 1860), explica ao PÚBLICO Victor Prior, delegado regional do Observatório Meteorológico do Funchal, que pertence ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até agora, as temperaturas mais altas de que havia registo tinham sido alcançadas por volta de 1920 e em 1961, rondando os 26,5 graus.

Bom tempo também no Continente Também em Portugal continental as temperaturas estão “acima do normal para esta época do ano”, diz Patrícia Gomes, do IPMA. Esta quinta-feira, o céu apresentou-se nublado e os termómetros, no continente, chegaram aos 22 graus. Este foi o dia mais quente e soalheiro da semana. A partir de sexta-feira, as temperaturas no Continente voltam a descer – uma descida gradual e pouco significativa na maioria das regiões. Prevê-se céu nublado em Lisboa e chuva no Porto. O sol regressa no fim-de-semana, sem chuva e com máximas de 15 graus para as duas cidades. O distrito mais frio é Bragança, que apresenta uma mínima de 1 grau e uma máxima de 11 para o fim-de-semana.

Na madrugada de quinta-feira, registou-se ainda uma temperatura mínima de 22,3 graus na cidade do Funchal, “um valor bastante alto para Dezembro”, acrescenta o meteorologista.

Apesar de valores semelhantes já terem sido registados no passado em Dezembro (ainda que tenham ficado umas décimas abaixo), a sua frequência tem aumentado nos últimos anos.

“Temperaturas superiores a 25 graus no Funchal desde a década de 1860 foram registadas 12 vezes em Dezembro”, diz Victor Prior. Desses 12 registos, “o que poderá preocupar mais” é que seis ocorreram nos últimos 18 anos e a outra metade ao longo de 130 anos. “O que significa que estes valores altos em Dezembro estão a ser mais frequentes”, acrescenta o especialista.

Já durante o dia de quinta-feira, registaram-se também 27,2 graus no Lugar de Baixo (Ponta do Sol) e 25,7 graus no Funchal. Para sexta-feira, a previsão aponta novamente para uma temperatura máxima de 27 graus no Funchal (podendo variar ligeiramente) com céu limpo ou pouco nublado, pelo que “será ainda um dia bastante quente para a época do ano”.

Além disso, os valores da humidade relativa têm-se mantido “extremamente baixos”, acrescenta Victor Prior, chegando a ser inferiores a 30% nas regiões montanhosas e na costa sul. A partir de sábado, a temperatura deverá baixar cerca de dois ou três graus.

Em média, a temperatura máxima no Funchal nesta altura do ano ronda os 20 graus Celsius, explica ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Paula Leitão.

O fenómeno está relacionado com o anticiclone localizado a oeste da Península Ibérica e uma depressão a sudoeste das Canárias, que provocam a circulação de uma massa de ar quente. “Estes dois centros de acção favorecem o transporte de ar quente do Norte de África, originando estas temperaturas elevadas no arquipélago da Madeira”, sublinha Paula Leitão.

