Sem Planeamento da Mobilidade continuaremos a brincar às alterações climáticas

No mesmo dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) publicava dados de 2017 relativos ao alarmante aumento da emissão de CO2, em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística apresentava os resultados definitivos, desoladores, decorrentes do inquérito à mobilidade realizado em 2017 nas áreas metropolitanas do Porto (AMP) e Lisboa (AML), evidenciando novo aumento na utilização do automóvel, da redução do recurso ao transporte público e parcos resultados nos modos suaves.

Quando se esperava uma alteração da cultura de mobilidade das populações e das suas opções de mobilidade, ainda que ténue, fruto das orientações provindas da União Europeia e vertidas no Portugal 2020, verificou-se, ao invés, um agravamento na opção por modos de transporte poluentes, ineficazes, ineficientes e altamente degradadores da qualidade do ambiente urbano das cidades e vilas, com todas as consequências que este facto acarreta para o meio ambiente e para a saúde pública.

PUB

Apesar das estratégias definidas a nível nacional, nomeadamente através dos diversos programas estabelecidos pelo Governo, pela disponibilização de financiamento tendente à melhoria das condições de deslocação em modos sustentáveis de transporte, a realidade mostra-nos um cenário dantesco, onde o automóvel continua a ganhar importância nas deslocações dos cidadãos.

PUB

Na AMP, entre 2001 e 2017, a quota de utilização do automóvel subiu de 47% para 68%, e na AML, no mesmo período, aumentou de 38% para 59%, confirmando-se os piores cenários.

A solução passa pela descarbonização das cidades, que só será viável se cada município desenvolver o seu Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), o que não está a acontecer, e que é obrigatório em quase todos os países da Europa, por forma a dotar as autarquias e seus territórios de documento estratégico, integrador, articulado e coerente, que possibilite tornar consequentes as ações e investimentos nesta matéria.

PUB

Recorde-se que o Acordo de Paris (2015) é claro no apelo que faz à necessidade de uma mudança de paradigma nas sociedades, definindo, como medida global e de enorme ambição, a descarbonização praticamente total da sociedade até ao final do século.

Esta necessidade de descarbonização, suportada pelos cenários produzidos pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, assoma já, nos seus últimos relatórios, a necessidade de uma redução drástica na emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE), se pretendermos evitar os danos mais graves das alterações climáticas que se seguirão a uma alteração da temperatura média global no planeta.

A ONU, através do seu programa para o meio ambiente, publicou, em novembro, um relatório onde demonstra que as emissões globais de CO2 para a atmosfera voltaram a aumentar em 2017, após três anos de estabilização.

A emissão de CO2 para a atmosfera tem sido um dos maiores causadores do aquecimento global, com todos os efeitos e riscos para o planeta sobejamente conhecidos. O setor dos transportes é responsável por uma parte significativa dessas emissões, tornando o atual modelo de vida insustentável para as cidades. Este setor contribui em cerca de 30% para o total da emissão de GEE e é, segundo a ONU, o principal contribuidor para as emissões ligadas à energia.

De resto, também em novembro, o Fórum Económico Mundial publicou resultados alarmantes para a saúde pública e para a vida nas cidades, onde se demonstra que as pequenas partículas ingeridas, provenientes da poluição do ar, reduzem a esperança média de vida em dois anos, apresentando impactos maiores do que os provocados pelo tabaco ou pelo álcool.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Efetivamente, os municípios têm efetuado elevados investimentos na área da mobilidade, muitas vezes de forma avulsa e sem uma estratégia de fundo e global. O automóvel continua a ganhar importância para as deslocações dos cidadãos, e todos os modos sustentáveis de deslocação, como o andar a pé, de bicicleta e nos transportes públicos, perderam terreno face a ele, demonstrando, de forma cabal, que as intervenções avulsas no território, algumas decorrentes de programas financiados (PAMUS, PEDU e PARU), não estão a surtir os efeitos necessários.

Ainda assim, acredito que, com um planeamento forte, ágil e assertivo, e agora, pela primeira vez, com a designação “Mobilidade” numa Secretaria de Estado, se conjugarão os esforços necessários para solucionar este grave problema, através da elaboração dos PMUS.

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

PUB