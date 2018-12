Governo e Professores voltam a negociar horas antes de Conselho de Ministros

Os sindicatos de professores foram convocados pelo Ministério da Educação (ME) para uma reunião de negociação da recomposição da carreira, às 18h desta quarta-feira, mas até ao final do dia de terça-feira a Fenprof admitia não comparecer.

"O SIPE recorda que esta negociação só é possível por imposição da Assembleia da República, e espera que desta vez se traduza numa negociação séria do prazo e do modo de recuperação do tempo de serviço 'congelado' e que esse tempo de serviço possa, de forma voluntária, ser convertido para aposentação", afirmou o Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE), numa nota divulgada ao final do dia de terça-feira.

PUB

Contactado pela Lusa, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, admitiu que a federação não compareça no Ministério da Educação (ME), uma vez que a convocatória chegou com 24 horas de antecedência, quando, frisou, deve ser enviada com cinco dias de antecedência.

PUB

PUB

A convocatória foi enviada para as dez estruturas sindicais que têm negociado a contagem integral do tempo de serviço congelado — os nove anos, quatro meses e dois dias reclamados pelos sindicatos — que devem reunir-se com o Governo pelas 18h.

O gabinete de imprensa do ME não soube precisar se a reunião contará com membros do Governo do Ministério das Finanças, à semelhança de reuniões anteriores, ou se será conduzida apenas pelos responsáveis da Educação.

reunião entre Governo e sindicatos acontecerá horas antes do próximo Conselho de Ministros, no qual o Executivo se prepara para aprovar a versão final do diploma em que estabelece a sua solução para a contabilização do tempo de serviço dos professores: dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos congelados aos docentes.

A Fenprof já tinha convocado uma manifestação para esta quinta-feira em Lisboa, ao mesmo tempo que decorre o Conselho de Ministros. A manifestação culminará com a entrega aos membros do Governo de “milhares de postais de apoio à luta dos professores recolhidos junto da população”.

Se o diploma for aprovado na quinta-feira, como é esperado, terá ainda que ser validado pelo Presidente da República. Depois de publicado, poderá ainda sofrer alterações caso venha a ser objecto de uma apreciação parlamentar, que pode ser pedida por qualquer um dos partidos com assento na Assembleia da República.

PUB

A possibilidade de veto ou de mudanças no texto do Decreto-Lei já tinha levado um membro do Governo a admitir ao PÚBLICO, no início desta semana, que, caso tal aconteça poderá não haver lugar a qualquer compensação dos docentes em 2019 pelo período em que as suas carreiras estiveram congeladas. A Fenprof classificou essas declarações como "chantagem".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de falhadas as negociações entre as partes, em Setembro, o Governo decidiu avançar com uma proposta unilateral que apenas previa recuperar dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos congelados aos docentes.

A proposta foi rejeitada pelos sindicatos, que retomaram depois de ser conhecida a posição do Governo as greves e manifestações, voltando-se para o parlamento e para o Presidente da República para pedir que não fosse dado o aval à intenção do executivo.

Por via do Orçamento do Estado para 2019 o parlamento obrigou o Governo a voltar à mesa das negociações com os professores, reinscrevendo na lei a norma que obriga a negociar o prazo e o modo de recuperação do tempo de serviço congelado.

PUB