Mário Nogueira: "Estamos completamente disponíveis para a contabilização dos nove anos"

A única proposta que Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), está disponível para aceitar é esta: a recuperação dos mais de nove anos de serviço que estiveram congelados. Isso mesmo declarou à entrada da reunião convocada pelo Ministério da Educação, para esta quarta-feira. Objectivo: discutir a recomposição da carreira dos docentes.

Os sindicatos já tinham dito que não aceitam qualquer negociação neste encontro, pelo facto de ter sido convocado com apenas 24 horas de antecedência. Mas Mário Nogueira sublinhou: "Estamos completamente disponíveis para a contabilização dos nove anos."

Os dez sindicatos convocados estão reunidos com a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca.

PUB

PUB

PUB

Mário Nogueira nota que, de acordo com a lei, os sindicatos têm cinco dias para apreciar qualquer documento com uma proposta que venha a ser apresentado neste encontro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tal como o PÚBLICO noticiou, prevê-se que o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço vá a Conselho de Ministros, em conjunto com a proposta de Lei de Bases da Saúde, nesta quinta-feira.

A proposta do Governo, aprovada a 4 de Outubro, que já recebeu os pareceres (negativos) das assembleias legislativas da Madeira e dos Açores, passa pela contabilização de dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos congelados aos docentes (2005-2007 e 2011-2017).

À porta do Ministério da Educação estiveram ainda dirigentes do mais recente sindicato dos professores, o Stop. Contestam o facto de não terem sido chamados para a reunião.

PUB