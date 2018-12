Lista A vence eleições para representante dos jornalistas na Comissão da Carteira

A lista A venceu as eleições para os representantes dos jornalistas na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), para o triénio 2018/2021, informou hoje em comunicado a CCPJ.

Foram eleitos para o mandato os jornalistas Jacinto Godinho, Marina Pimentel e Anabela Natário, pela lista A, e Miguel Alexandre Ganhão, pela lista B.

Segundo os resultados das eleições, entre votos presenciais e online foram contabilizados 725 votos, obtendo a lista A 559 e a lista B 151. Houve ainda 15 votos brancos.

As eleições dos representantes dos jornalistas decorreram por voto electrónico entre as 9h de segunda-feira e as 19h desta quarta-feira, altura em que foi possível votar presencialmente na sede da CCPJ e onde podiam votar nas eleições 5.626 jornalistas.

A CCPJ, como se explica na página da instituição na internet, "é um organismo independente de direito público ao qual incumbe assegurar o funcionamento do sistema de acreditação profissional dos jornalistas, equiparados a jornalistas, correspondentes e colaboradores da área informativa dos órgãos de comunicação social, bem como o cumprimento dos respectivos deveres profissionais".

É composta por oito elementos com um mínimo de dez anos da profissão de jornalista e detentores de carteira profissional, e por um jurista.

