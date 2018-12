Detido por suspeitas de ter lesado Serviço Nacional de Saúde em meio milhão

Um homem foi detido por suspeitas de crime de tráfico de estupefacientes e peculato na sequência de uma investigação que terá lesado o Serviço Nacional de Saúde em meio milhão de euros, anunciou a Polícia Judiciária. Em causa está o desvio de medicamentos, nomeadamente fármacos como hormonas de crescimento e opióides, de um hospital público.

Em comunicado, a PJ adianta que, no decurso da operação foram realizadas sete buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias, tendo sido apreendida "diversa documentação e material relacionado com a actividade criminosa em investigação". No âmbito da operação foram constituídos seis arguidos pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, tráfico de influência, branqueamento e peculato. A PJ adianta ainda que foi apreendido diverso material probatório, relacionado com a prática da actividade criminosa.

"O montante até agora apurado do prejuízo causado ao Estado cifra-se em cerca de meio milhão de euros, mas estima-se que ultrapasse largamente este valor", calcula a PJ. O homem detido pelas autoridades tem 28 anos e será presente a tribunal para primeiro interrogatório.

A operação foi levada a cabo através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária, com a colaboração do Ministério da Saúde. A PJ informa ainda que a investigação, que visa apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português através do desvio de medicamentos, vai prosseguir.

