Associação de apoio ao recluso solidária com famílias e presos após "motim"

A APAR - Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso condenou nesta quarta-feira os desacatos ocorridos no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), mas está solidária com os presos e os seus familiares que exigem ter direito a visitas na quadra natalícia.

O Grupo de Intervenção de Segurança Prisional foi chamado ao EPL na terça-feira devido a alegados desacatos por reclusos da Ala B (que tem cerca de 190 detidos) que protestavam por não terem tido visitas como previsto devido à greve dos guardas prisionais.

PUB

Em comunicado, a APAR salienta que os reclusos estão a sofrer por causa de "reivindicações que não lhes dizem respeito". Na terça-feira decorreu o último de quatro dias de greve dos guardas prisionais.

PUB

PUB

"A APAR vem (...) chamar a atenção das Autoridades Penitenciárias, e do Governo em Geral, para a situação inadmissível de falta de respeito e atenção com que estão a ser tratados os Cidadãos Reclusos", sublinham.

A associação lembra que a situação, que tem sido ignorada por todos, arrasta-se há anos e leva a que incidentes como os que ocorreram na terça-feira à noite no EPL aconteçam e se possam repetir.

"A APAR condena toda a forma de manifestação violenta e, por maioria de razão, a que acontece dentro das prisões", mas "está solidária com a luta daqueles que exigem ter direito ao contacto com os seus familiares detidos e poder estar com eles nesta época de Natal e Ano Novo, quando ainda é mais duro estar preso", refere a APAR.

A associação diz também que "não aceita que uma luta, que até pode ser justa ou justificada, tenha sempre como vítimas os homens e mulheres que se encontram atrás das grades".

"Por isso, e para que acabe este silêncio ensurdecedor que tanto mal causa aos reclusos e às suas famílias, irá apoiar a luta dos familiares e reivindicar o direito a terem visitas e almoços de Natal durante esta quadra do ano", é referido.

Assim, a APAR esclarece que vai apoiar a luta, com os familiares, à porta das prisões, caso a greve dos guardas prisionais continue a "fazer deles [reclusos] o objecto da sua actuação e os únicos prejudicados em toda a situação".

O director dos serviços prisionais, Celso Manata, informou na terça-feira que cerca de 160 a 170 reclusos daquela ala se revoltaram por não terem visitas, como estava previsto, e amotinaram-se com gritos, colchões e papéis queimados, e algum material partido.

De acordo com Celso Manata, os desacatos ficaram revolvidos pouco após as 20h e os reclusos foram fechados nas suas celas, não tendo sido necessário recorrer ao Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) que, entretanto, foi activado, como acontece em situações de emergência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os alegados desacatos ocorrem numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos Guardas Prisionais e que rondou uma adesão de cerca de 80%.

Os guardas prisionais marcaram esta greve de quatro dias para exigir a revisão do estatuto profissional e a progressão na carreira, além de contestarem o novo horário de trabalho.

O universo de guardas prisionais ronda os 4350 para uma população prisional perto dos 13.000 reclusos.

PUB