PAN defende legislativas a 6 de Outubro de 2019

O deputado único do PAN, André Silva, defendeu esta quarta-feira perante o Presidente da República que a data ideal para as eleições legislativas do próximo ano é o primeiro domingo de Outubro, dia 6. “Permite, por um lado, a distância de 15 dias em relação à provável data das eleições regionais da Madeira, e por outro não conflitua com [as comemorações do] 5 de Outubro, que seria o dia da reflexão”, disse à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira desta ronda de conversas com os partidos parlamentares.

Segundo revelou o deputado, são dois os temas sobre os quais o chefe de Estado quer ouvir os partidos: a data das eleições legislativas e as perspectivas para o ano eleitoral de 2019. A este respeito, André Silva disse que o PAN já está a preparar as eleições europeias de 26 de Maio e que fará o anúncio relativo sobre o seu programa e lista durante a próxima semana.

Um dos temas centrais dessa candidatura, adiantou, será “a defesa do projecto e dos valores europeus, contra aquilo que se está a operar em todo o mundo, mas também na Europa, que é o ressurgimento da extrema-direita”.

“É com muita preocupação que vemos isso a ocorrer, ainda há dois meses vimos no parlamento alemão e no passado fim-de-semana com a eleição no parlamento andaluz de 12 deputados da extrema-direita”, afirmou aos jornalistas. “Vamos fazer esse bom combate do projecto e valores europeus contra os nacionalismos e os discursos fáceis e falaciosos anti-imigração”, sublinhou.

Sobre as suas expectativas para 2019, disse André Silva que “vai ser um ano político típico de véspera de eleições”. Ou seja, “é natural que exista um extremar de posições dos partidos no sentido positivo de afirmar as suas diferenças, haverá maior crispação política e haverá também, por parte de alguns sectores da sociedade, maior reforço das suas reivindicações”. Mas vê tudo isso como “perfeitamente normal”.

