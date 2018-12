Ferro diz que houve irregularidades nas presenças falsas e quer deputados e partidos responsabilizados

Eduardo Ferro Rodrigues considera que houve "irregularidades" através do "registo de presenças falsas" de deputados em sessões plenárias da Assembleia da República e defende que os deputados e os grupos parlamentares a que pertencem devem ser responsabilizados. O presidente do Parlamento não quer ser o "polícia dos deputados" mas recusa pactuar com casos em que estes "põem em causa o prestígio" da instituição e da democracia.

O presidente da Assembleia da República expressou estas opiniões numa declaração que leu na conferência de líderes extraordinária que está a decorrer nesta quarta-feira no Parlamento para discutir os dois casos polémicos dos últimos meses: o registo de presenças falsas no plenário e o pagamento das deslocações dos deputados entre Lisboa e o seu local de residência. A conferência de líderes foi convocada por Ferro Rodrigues na passada semana, mas não chegou a pedir aos partidos que trouxessem propostas para debater.

PUB

Em relação ao tema das viagens, Eduardo Ferro Rodrigues aceitou a proposta do conselho de administração do Parlamento - composto por um elemento de cada partido - de criação de um grupo de trabalho para revisão das regras que estão em vigor desde 2004. Apesar de aceitar esta proposta, o presidente não deixou passar em branco a demora que a administração levou a tomar uma decisão e lembra que esta foi instada em Maio a pronunciar-se, o pedido foi reiterado em Setembro e só agora apresenta uma proposta.

PUB

Ferro não quer deputados a picar o ponto

PUB

Acerca da polémica marcação da presença de deputados no plenário que afinal não estavam, Ferro Rodrigues é lapidar: "Parece inquestionável a existência de irregularidades, havendo registo de presenças falsas, com a necessidade de responsabilização dos deputados em questão no que se refere ao registo das suas presenças e dos grupos parlamentares a que pertencem."

O presidente do Parlamento considera "inaceitáveis" quaisquer "formas de funcionalização dos mandatos parlamentares equiparando o registo de presenças dos deputados ao modelo em vigor para os funcionários". Ou seja, não haverá qualquer proposta no sentido de fazer os deputados picarem o ponto, como acontece com os funcionários, que são identificados através de impressão digital. "Todos os deputados são titulares do órgão de soberania Assembleia da República", vinca o presidente.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ferro Rodrigues traz, no entanto, uma proposta alternativa, considerando que se afigura "indispensável distinguir a simples ligação do computador do registo de presenças". Ou seja, quando é introduzida a password de um deputado num computador no plenário, fica automaticamente registada a sua presença. Foi isso que aconteceu com o deputado do PSD José Silvano: a deputada social-democrata Emília Cerqueira acedeu à área de trabalho do secretário-geral do PSD quando este se encontrava em Bragança num evento com Rui Rio, o que levou ao registo da presença de Silvano em Lisboa. A polémica ganhou volume quando o assunto foi divulgado pelo Expresso e só nessa altura Silvano pediu ao Parlamento para lhe ser contabilizada uma falta, mas Emília Cerqueira só veio a público quase uma semana depois admitir que "inadvertidamente" fez o registo de José Silvano, alegando desconhecer que isso faria com que fosse marcada presença e pago o respectivo subsídio ao deputado. Entretanto, soube-se de outros casos de deputados do PSD que terão também o registo de presença em sessões plenárias quando estavam fora do país.

O presidente do Parlamento diz que "não é nem poder ser o polícia dos deputados" e lembra que "sempre os defendeu". "Mas quando alguns (poucos) deputados põem em causa o prestígio do Parlamento, estão a pôr em causa o prestígio da democracia representativa e com isso eu não pactuo", avisa Ferro Rodrigues, que é a segunda figura do Estado.

E insiste na ideia de ter que ser atribuído o ónus a quem prevaricou: "O que se exige é mais responsabilidade e responsabilização individual (de cada deputado) e colectivas (de cada grupo parlamentar), sancionando as irregularidades."

PUB