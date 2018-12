Direcção do PSD cerra fileiras contra críticos internos

Foi um Conselho Nacional sem críticas à direcção do PSD por parte de figuras nacionais de vulto – só militantes de base assumiram um tom mais duro – e onde vários membros da comissão política nacional saíram em defesa de Rui Rio e até em tom desafiante para críticos internos.

Segundo relatos feitos ao PÚBLICO da reunião, que decorreu à porta fechada num hotel em Setúbal, o líder do PSD demorou perto de uma hora a explicar a estratégia do PSD e só no final deixou uma palavra para os críticos internos, acusando-os de fazer o jogo do PS. Na intervenção, Rio reiterou a sua tese de que é preciso criar condições para que o PS perca as eleições e que cometa erros. Depois, o PSD apresenta-se com uma lógica de alternativa, reforçando a sua vertente social-democrata, conquistando votos ao centro e ao “partido da abstenção”.

Mas foi quando estava a explicar qual deve ser a postura do PSD perante as questões nacionais que Rui Rio soltou uma frase que até surpreendeu alguns conselheiros ao assumir que o partido pode “perder à primeira, à segunda, à terceira, à quarta, à quinta”, mas que depois a sociedade portuguesa vai acreditar que o PSD faz a diferença. Para alguns conselheiros, a frase significa que o líder defende a coerência da mensagem do partido, para outros representa a ideia de que Rio não quer deixar a liderança depois de 2019 em caso de derrota eleitoral.

A imagem do PSD, prosseguiu Rio, também é construída com exemplos de dentro como a transparência administrativa, quer na admissão de militantes quer no pagamento de quotas e a nível financeiro.

O tom viria a subir quando André Coelho Lima, membro da comissão política nacional, criticou abertamente Miguel Morgado, ex-assessor de Passos Coelho, por assumir as críticas apenas no Observador – jornal a que o deputado concedeu uma entrevista publicada horas antes do início da reunião – e não ir à tribuna do Conselho Nacional. Miguel Morgado já se encontrava na sala mas optou por não responder.

Foi uma das intervenções mais duras da direcção, mas dois vice-presidentes também saíram em defesa do líder do PSD: Castro Almeida e Morais Sarmento. No caso de Castro Almeida, a intervenção terá servido para criticar o Governo e tentar desmontar questões como a da redução da dívida pública. Já Morais Sarmento deixou alguns recados à oposição interna. Pouco depois prestou declarações aos jornalistas em que defendeu obrigação de o PSD remar todo na mesma direcção. Conselheiros nacionais que têm assistido às reuniões referem ter notado uma maior organização por parte da direcção para fazer a defesa da estratégia do PSD e de alguns remoques aos críticos internos.

Na plateia, duas militantes de Lisboa foram duras para a direcção social-democrata: Virgínia Estorninho acusou Rio de não fazer oposição ao Governo e Maria José Cruz atacou toda a estratégia seguida, classificando a actuação do líder do PSD como uma “desilusão”. A militante criticou a direcção por dar as eleições de 2019 como perdidas e por estar já a ensaiar a responsabilização dos críticos internos por essa derrota.

As eleições europeias continuam a ser um não tema para a direcção de Rui Rio e na terça-feira à noite não foi excepção. Foi pela voz da líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, que o assunto foi abordado na reunião. Margarida Balseiro Lopes saiu em defesa do actual cabeça de lista às europeias Paulo Rangel, mas não teve nenhum sinal de apoio por parte da direcção ou de Rui Rio.

O líder social-democrata tem recusado avançar com o calendário de apresentação do candidato às europeias, argumentando que quer evitar que o país esteja um ano em campanha eleitoral.

