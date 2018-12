Cristas foi colocar azulejos para assinalar Dia Internacional do Voluntariado

A presidente do CDS-PP e vereadora na Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, juntou-se nesta quarta-feira à associação Just a Change e, para dar o exemplo, colocou azulejos na parede, assinalando assim o Dia Internacional do Voluntariado.

Ainda não eram 10h e já a líder do CDS-PP vestia a camisola e preparava-se para pôr mãos à obra, literalmente, e ajudar a associação, que conta com mais de duas centenas de voluntários, a recuperar uma casa.

A habitação em causa situa-se na freguesia de Campolide, em Lisboa, e precisava de intervenção porque "chovia dentro, o telhado não estava a funcionar e tinha um pé direito muito baixo", contou aos jornalistas com as mãos ainda sarapintadas de cimento cola.

Além destes problemas, a casa também "não tinha casa de banho nem águas correntes", mas "tudo isso está agora a nascer com esta intervenção", notou.

"Vamos lá ajudar", soltou enquanto entrava casa adentro.

E foi precisamente à parede da casa de banho que a presidente do CDS-PP se dedicou, colocando azulejos brancos numa das paredes, sob o olhar atento da jovem que trabalhava naquele projecto antes de a comitiva chegar e que explicou o processo a Assunção Cristas.

O seu contributo, referiu, serviu para "participar um bocadinho e contribuir um bocadinho".

A Just a Change nasceu em 2010 e é composta actualmente por cerca de 200 voluntários que se dedicam à requalificação de casas de pessoas em situação de pobreza.

Nesta casa em concreto trabalha uma centena de pares de mãos, maioritariamente de jovens, que fazem turnos, até porque o espaço é pequeno.

Além dos trabalhos recorrentes em Lisboa e no Porto, a associação mobilizou, no ano passado, cerca de mil pessoas que levaram a ajuda a oito concelhos.

Este ano, o objectivo é repetir esta iniciativa descentralizada.

"Este trabalho é um trabalho notável, muito assente nos jovens e jovens universitários, e equipas que têm esta consistência do voluntariado e do compromisso durante o ano inteiro", salientou Assunção Cristas.

A presidente do CDS-PP aplaudiu também o facto de serem "muitos a dar um bocadinho do seu tempo" para poderem "reabilitar e recuperar as casas das pessoas".

Cristas, que também é autarca, destacou que deve "haver sempre uma maior atenção" dos municípios face à pobreza habitacional.

"Evidentemente que esta é uma obrigação principal dos municípios e do próprio Estado, mas tudo o que é voluntariado eu acho que também é muito bem-vindo" porque consegue chegar a casos se calhar com "mais proximidade e mais facilidade", sublinhou.

Apontando que "há muitas formas de voluntariado", a centrista convidou cada um a "descobrir se tem vontade e alguma vocação para dar um bocadinho do seu tempo", e onde pode aplicá-lo.

"Em Portugal nós não temos uma grande cultura de voluntariado, mas eu creio que as novas gerações estão cada vez mais viradas para esta participação, que é uma participação cívica, e é muito muito importante, e pode fazer uma diferença rápida na vida das pessoas", considerou.

Também em Lisboa, onde é vereadora, Assunção Cristas aponta "que se pode fazer mais".

"Já há uma plataforma, uma bolsa de voluntariado, e eu creio que é possível fazer mais, no fundo reconhecendo o papel dos voluntários, reconhecendo o papel destas instituições que vão agregando gente, e eu penso que tudo o que podermos fazer para intensificar a valorização do papel dos voluntários e das associações voluntárias é certamente muito positivo", afirmou.

