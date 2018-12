Reuters: as melhores fotografias de natureza do ano (que mostram também o pior)

Um icebergue que flutua na Gronelândia e uma mulher que parece mergulhada num campo de lavanda; um homem que nada nas águas poluídas do rio Yamuna, na Índia, enquanto recolhe itens reciclados. Um peixe exposto — numa conferência da Greenpeace — junto a microplásticos encontrados nas águas de Hong Kong. Estas são algumas das fotografias que fazem parte da selecção, feita pela Reuters, das melhores imagens que os fotógrafos da agência captaram durante 2018 — e que mostram o melhor e o pior da natureza.

Por um lado, cenários que não parecem reais, como a aurora boreal vista de uma praia na Finlândia ou o fitoplâncton nas águas californianas. Elefantes e zebras que coexistem em harmonia e parecem não dar conta dos redemoinhos que passam no Parque Nacional de Amboseli, no Quénia, e cientistas que jogam à bola num pedaço de gelo que flutua nas águas da Gronelândia, como se de um relvado se tratasse. Por outro lado, um soldado mergulhado em petróleo, enquanto participava numa acção de limpeza, depois de 25 a 30 toneladas de petróleo terem sido derramadas no Sri Lanka; estragos causados pelo fogo de um poço de petróleo ilegal, que matou 18 pessoas na Indonésia; milhares de peixes mortos no Iraque e bolas de plástico encontradas no meio do mar. Imagens para apreciar, mas também para despertar consciências.