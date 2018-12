Artigo de Serguei Lavrov

O artigo do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Serguei Lavrov, publicado no dia 24 de Novembro no PÚBLICO sob o título "Rússia e Portugal: Uma Cooperação em Prol do Desenvolvimento Construtivo", originou grande discussão nos meios de comunicação nacionais e nas redes sociais.

A maioria dos observadores e utilizadores da Internet concordam com a afirmação do ministro de que a situação actual no continente europeu precisa de medidas urgentes para a recuperação da confiança mútua, do diálogo empenhado entre todas as partes em prol dos povos e nações da Europa. Num dos emails recebidos pela Embaixada, o senhor Augusto Küttner, referindo-se ao artigo, afirma que “todos ficaremos a perder se esta situação se agudizar”.

Claro que nem todos partilham o exposto pelo ministro. Mas é normal e, naturalmente, positivo do ponto de vista do pluralismo das opiniões e da liberdade de expressão. O que surpreende bastante neste contexto é que alguns observadores optaram por aproveitar a publicação do artigo como pretexto para lançar no ar, outra vez, acusações politizadas contra a Rússia. Estes comentários não têm nada a ver com o conteúdo do artigo do ministro, pura e simplesmente repetindo os elementos que constituem hoje em dia o discurso propagandístico antirusso. Um destes textos, ao repetir muitas vezes termos como “guerra” e “agressão”, apela à introdução de novas sanções contra a Rússia, omitindo a ideia principal do ministro. É só através do diálogo e da cooperação, respeitando as divergências mas aspirando à construção, nós poderemos ultrapassar a tensão e problemas existentes.

Alexander Bryantsev, adido de imprensa da Embaixada da Rússia em Portugal

Cativações e contas públicas

Somos cidadãos engenhosos quando se afigura como urgente tomar medidas para minimizar a péssima imagem de um país onde a corrupção está na ordem do dia e que é a principal responsável pelos problemas financeiros de Portugal.

O enriquecimento ilícito de muitos é uma das razões pelas quais não há dinheiro suficiente para fazer funcionar as instituições, havendo uma forma engenhosa de o país reaver as verbas desviadas, através dos impostos e taxas cobradas, convertidos em cativações, as quais seriam aplicadas num melhor funcionamento das instituições, e onde as verbas cativas ajudariam o Estado a prestar um melhor serviço aos cidadãos, mas cuja finalidade é dar a falsa imagem da solidez das contas públicas.

A verdade é que os cidadãos têm vindo a pagar um preço demasiado alto, devido a esta (nobre) forma de fazer política, onde os mesmos são privados da qualidade dos serviços públicos, como a saúde, a educação, a justiça e outros serviços, porque para o governo é mais importante o saneamento das contas públicas, fazendo cativações de verbas essenciais para a prestação de bons serviços, mas onde também é prioritário o combate à corrupção para que Portugal fique com uma situação financeira mais saudável.

Américo Lourenço, Sines

