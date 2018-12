Representante de Taiwan escreve a Marcelo: "A República da China é um país soberano democrático"

O representante de Taiwan em Portugal, Raymond Wang, enviou nesta quarta-feira uma carta ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a sublinhar a soberania da República da China, país “fundado em 1911”. A carta surge na sequência da confirmação, no documento oficial que selou a visita do Presidente chinês Xi Jinping, de que Portugal reconhece que Taiwan faz parte do território da República Popular da China.

“As duas partes reiteraram o respeito pela soberania e integridade territorial de Portugal e da China. (...) Portugal reafirmou a continuada adesão ao princípio “Uma só China”, bem como o apoio à posição chinesa na questão de Taiwan”, lê-se na Declaração Conjunta entre e República Portuguesa e a República Popular da China sobre o Reforço da Parceria Estratégica Global, publicada no site da Presidência portuguesa.

“A República da China (Taiwan) é um país soberano democrático, fundado em 1911, possui o seu próprio Governo, no qual o povo goza dos seus plenos direitos. É um Estado de Direito e um membro responsável na comunidade internacional, onde respeita os direitos humanos. A República da China (Taiwan) nunca pertenceu à República Popular da China”, diz a carta do representante de Taiwan, datada de 5 de Dezembro.

Portugal manteve laços diplomáticos com a República da China (Taiwan) — fundada em 1911 por Chiang Kai-shek, após a derrota das forças comunistas na China continental — até 1979, ano em que reconheceu o Governo de Pequim e estabeleceu laços com a República Popular da China. Desta forma, Taiwan não tem em Portugal uma embaixada e um embaixador, mas sim uma representação e um representante.

O representante Wang prossegue recordando ao Presidente da República iniciativas de cooperação de Taiwan em Portugal, por exemplo a ajuda “às vítimas dos incêndios de 2017, através da Fundação Tzu Chi, uma fundação de ajuda humanitária reconhecidas pelas Nações Unidas”. “Um exemplo para demonstrar a amizade [de Taiwan] e vontade de ajudar pessoas que precisam e desta forma fazer a sua contribuição para a comunidade internacional”, diz a carta que termina pedindo a Marcelo Rebelo de Sousa a “melhor atenção para este assunto”.

Contactada pelo PÚBLICO, a Presidência da República disse “ainda não ter recepcionado” qualquer carta. Quando esta for recebida, analisa-se o remetente e pondera-se a resposta em coordenação com o Governo, que é quem define a política externa portuguesa. com Leonete Botelho

