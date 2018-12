Funeral de George Bush, o último representante da era do civismo na política americana

O funeral de Estado do antigo Presidente dos Estados Unidos George Bush realizou-se nesta quarta-feira - foi uma cerimónia a recordar uma era que parece ter desaparecido para sempre, quando a política era menos agressiva.

Numa invulgar manifestação de união, os políticos do Partido Democrata e do Partido Republicano juntaram-se para celebrar a vida de um Presidente que apelou a uma nação “mais gentil e amável”.

PUB

George Bush, o 41.º Presidente dos Estados Unidos, morreu na sexta-feira passada aos 94 anos.

PUB

“Vamos ver muita alegria”, disse Ron Kaufman, que foi o director de campanha de Bush quando este tentou a reeleição, em 1992. “[A cerimónia] vai-nos mostrar que houve um tipo de vida que muitos demos como adquirida e que agora desejamos ter de volta”.

PUB

As guerras políticas são postas de lado em honra do Presidente morto, do aviador da II Guerra Mundial que foi derrubado no Pacífico, do antigo director da CIA e do comandante-em-chefe que derrotou as forças iraquianas na Guerra do Golfo em 1991.

O Presidente Donald Trump vai estar na cerimónia, mas não discursará. Trump enfureceu Bush ao atacar os seus filhos, o antigo Presidente George W. Bush e Jeb Bush, que foi adversário de Trump nas primárias republicanas de 2016.

“Isto não é um funeral, este é um dia para celebrar um grande homem que teve uma vida notável. Vai deixar saudades”, escreveu Trump no Twitter nesta quarta-feira.

Os Trump passaram 20 minutos com a família Bush na terça-feira. Um alto funcionário da Casa Branca comentou que, em privado, Trump disse de George Bush que era “um bom homem e um tipo simpático” e que se coordenou com a família Bush para estas cerimónias.

Jeb Bush, ex-governador da Florida, disse ao Wall Street Journal na terça-feira: “O Presidente e a mulher foram muito simpáticos”.

George Bush está a ser recordado como um patriarca que representava uma era perdida - a era do civismo na política americana. Isto apesar de ter sido acusado de estar distante do americano comum quando o país foi atingido pela crise económica no início dos anos de 1990.

Todos os antigos presidentes estão na catedral de Washington, onde decorre a cerimónia: Barack e Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton, Jimmy e Rosalynn Carter. Bill Clinton derrotou George Bush nas presidenciais de 1992, mas nos anos que se seguiram cimentaram uma amizade.

George W. Bush fará o discurso fúnebre, assim como o antigo primeiro-ministro canadiano Brian Mulroney, o senador retirado do Wyoming Alan Simpson e o biógrafo de Bush e ex-jornalista Jon Meacham.

Estão lá representantes de vários países: o príncipe Carlos pelo Reino Unido, e dirigentes da Alemanha, Jordânia, Austrália e Polónia. O antigo primeiro-ministro britânico John Major, cujo mandato coincidiu com o de George Bush, também está presente.

PUB

Marlin Fitzwater, que foi o porta-voz da Casa Branca de Bush, disse que a cerimónia “vai mostrar a gentileza e a afabilidade que caracterizava” o Presidente. Sobre a presença de Trump, Fitzwater disse: “É importante que os nossos presidentes prestem homenagem uns aos outros”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bush esteve ao leme da polícia dos EUA do fim da Guerra Fria à queda do Muro de Berlim, em 1989. Debateu-se com problemas, por exemplo uma crise económica, e foi muito criticado por não ter feito o suficiente para enfrentar a epidemia da sida, que alastrava na América.

Quando se recandidatou, foi acusado pelos democratas e por muitos republicanos por ter quebrado a promessa eleitoral de não aumentar os impostos, e o democrata Bill Clinton venceu.

Após o funeral de Estado, George Bush será sepultado no seu estado, o Texas.

PUB