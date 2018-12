PPM propõe empresa municipal de higiene urbana em Lisboa

O Partido Popular Monárquico (PPM) apresentou esta quarta-feira à Câmara Municipal de Lisboa um conjunto de propostas para fazer face aos problemas de higiene urbana na capital, entre as quais a criação de uma nova empresa municipal.

Numa reunião com o vice-presidente da autarquia, Duarte Cordeiro, responsável pelo pelouro dos Serviços Urbanos, a deputada municipal do PPM Aline Beuvink sugeriu a criação de uma empresa municipal "para a gestão e controle da higiene urbana da cidade".

Segundo a proposta, à qual a agência Lusa teve acesso, "esta empresa passaria a gerir os recursos humanos e os meios mecânicos existentes nas estruturas operacionais afectas" à câmara municipal. Em declarações à Lusa, Aline Beuvink notou que "aquilo que está a ser feito" no âmbito da higiene urbana "não é suficiente", pelo que a criação de uma empresa permitiria "uma maior gestão dos recursos e uma maior responsabilidade e fiscalização de todo este trabalho".

"Quando nós temos uma empresa municipal, a nível de organização, gestão e aplicação das medidas, é muito superior a serviços municipalizados ou apenas alguns departamentos que não estão sintonizados entre si. E nós vemos o caso da EGEAC e até de certa forma da EMEL, que têm tido uma acção mais positiva na gestão tanto da questão cultural como da questão do parqueamento em Lisboa", sustentou a deputada.

O PPM propôs ainda à autarquia a "descentralização dos serviços com a criação de equipas recolectoras nas freguesias", a "remoção do lixo 365 dias por ano em toda a cidade" e duas vezes por dia no centro histórico, à semelhança do que outros partidos já tinham proposto. O partido pediu também a "criação de uma equipa municipal de controlo e vigilância" para "vigiar e multar os infractores", nomeadamente para os comerciantes. Duarte Cordeiro já havia defendido numa reunião descentralizada a necessidade de aumentar a responsabilização de quem não cumpre as regras.

No final da reunião, a deputada do PPM Aline Beuvink disse que o vereador Duarte Cordeiro mostrou-se "em sintonia com algumas das propostas", manifestando abertura e interesse em apresentar algumas delas em reunião de câmara. Sobre a criação da empresa municipal, Aline Beuvink afirmou que o autarca referiu que "ia pensar nessa solução", mas não se opôs.

