Porto junta-se a Lisboa no top 100 das cidades mais visitadas do mundo

Pela primeira vez, são duas as cidades portuguesas a integrar o ranking do Euromonitor International. O Porto junta-se a Lisboa na lista das cidades mais visitadas do mundo e consegue o 96º posto, enquanto a capital alcança o 62º lugar.

Segundo o Euromonitor International, Lisboa conseguiu mais 12,3% de visitantes em 2017. Mas no ano de 2018 esta prevista um ligeiro abrandamento, com uma subida de 7,6%, para 3,8 milhões de visitantes. O Porto atingiu no ano passado os 2,39 milhões, mais 13,4% do que em 2016, mas deverá também abrandar em 2018. Em cinco anos, a capital subiu 11 posições neste ranking, enquanto o Porto conseguiu uma escalada de 42 posições. O destino mais visitado do mundo é Hong Kong, com 29,8 milhões de turistas, seguido por Banguecoque (23,7 milhões) e Londres (20,7).

PUB

Este ranking faz contas aos turistas internacionais que visitam uma cidade por pelo menos 24 horas (e menos de um ano) e que pernoitam no destino. A distinção chega dias depois de Portugal ter sido considerado o Melhor Destino Turístico do Mundo nos World Travel Awards.

PUB

PUB