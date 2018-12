Tesla muda centro de serviço do Prior Velho para Belas

A marca de automóveis norte-americana Tesla está de mudanças para a freguesia de Belas. A construtora tinha já um serviço de assistência perto do aeroporto Humberto Delgado, no Prior Velho, mas as novas instalações, que até agora eram ocupadas pela empresa VLX, vão possibilitar a oferta de um Tesla Service Center, desejada há muito pelos donos de mais de sete centenas de automóveis desta marca em Portugal

A mudança, que está a decorrer esta semana, foi já apresentada aos participantes do Tesla Club de Portugal e confirmada pela marca ao PÚBLICO. Em resposta por email, Raquel Durá, responsável pela comunicação da Tesla em Portugal e Espanha, confirmou a localização em Belas (mais precisamente na Rua Dona Carlota Joaquina, perto de Massamá).

Questionada sobre as novas instalações, Raquel Durá escreveu no email de resposta: “é um Service Center. Acabámos de mudar as nossas instalações. Tínhamos um Service Center perto do Aeroporto de Lisboa e a equipa mudou-se” para Belas.

PUB

PUB

PUB

Questionada sobre o valor do investimento, área das novas instalações, se as mesmas são arrendadas ou compradas, qual o número de postos de trabalho e porquê esta mudança agora, Raquel Durá respondeu apenas: “infelizmente não divulgamos os números do investimento e a informação pedida”.

No site da Tesla em Portugal, a página dos Centros de Serviço da marca no país remete apenas para Rua Professor Henrique Barros, no Prior Velho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os sites de imprensa especializada, contudo, dão mais pormenores da mudança que ocorre esta semana. O Motor 24, citando o WattsOn, adianta que o novo espaço “tem áreas de showroom, oficina, área de recepção e também um espaço social, para clientes” e que futuramente poderá vir a agregar reparação, manutenção e entrega de novos veículos. Nomeadamente do Modelo 3, para o qual o site WattsOn estima haver no país duas mil encomendas.

Já a Automonitor, que revela inclusive fotos do local durante uma visita esta semana realizada pelo Tesla Club de Portugal (associação de clientes e adeptos da marca fundada por Elon Musk neste país) reitera a mesma informação, adiantando ainda que está previsto que a região do Porto receba também um Service Center.

A Tesla inaugurou há um mês a segunda loja em Portugal, no El Corte Inglés no Porto. Tinha já uma área de venda directa na mesma cadeia de lojas espanhola em Lisboa.

PUB