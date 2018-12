Paquete Funchal vendido por 3,9 milhões à Signature Living

O navio Funchal foi hoje vendido em hasta pública ao grupo hoteleiro britânico Signature Living por 3,91 milhões de euros, após uma disputa renhida com um consórcio luso-francês.

O leilão tinha um valor inicial de 2,3 milhões de euros e foram recebidas quatro ofertas, acabando por ficar na posse dos britânicos da Signature Living que não quiseram dar detalhes sobre as suas intenções para o histórico paquete Funchal.

O representante do grupo, que esteve hoje na hasta pública que decorreu a bordo do navio, que está atracado no Cais da Matinha, em Lisboa, declarou apenas que o paquete Funchal vai ser levado para Inglaterra e que esta é a primeira embarcação adquirida pela Signature Living.

