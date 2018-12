Sporting perde, mas apura-se na Taça Challenge

O Sporting qualificou-se nesta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça Challenge de voleibol, ao perder por 3-2 em Minsk, com o Stroikel, marcando encontro na fase seguinte com o Maliye Milli Piyango, da Turquia. Os campeões nacionais tinham triunfado em Lisboa por 3-1, pelo que só precisavam de vencer dois sets na Bielorrússia.

Tudo ficou mais tranquilo para o Sporting quando ganhou o primeiro set, por 32-30, em 36 minutos. O apuramento foi selado logo de seguida, ao vencer o segundo parcial, por 25-22, em 28 minutos.

Com a qualificação garantida, a equipa portuguesa baixou o ritmo e fez rodar todos os jogadores, o que permitiu à formação vice-campeã da Bielorrússia dar a volta ao resultado, com os parciais de 25-19 (23 minutos), 26-24 (26’) e 15-10 (14’). Com 19 pontos, o sportinguista Todor Aleksiev foi o melhor jogador em campo.

Depois do Sporting, Benfica e Fonte do Bastardo também podem garantir nesta quinta-feira a qualificação. As duas equipas portuguesas estão em vantagem nas respectivas eliminatórias.

