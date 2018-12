Sporting é o “clube do ano em crise"

A revista inglesa de futebol Four Four Two atribuiu ao Sporting o prémio de "clube do ano em crise", na sua edição de Dezembro, que anualmente premeia os melhores do futebol. "Como o Trump Português não conseguiu tornar o Sporting grande de novo", escreveu a publicação inglesa no título, comparando o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ao chefe actual dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

Na mesma página, aparece uma fotografia em que a Juventude Leonina, uma das claques oficiais dos "leões", atirar para dentro de campo uma série de tochas e para junto da baliza de Rui Patrício durante o dérbi com o Benfica, em 5 de Maio, que terminou num empate sem golos.

PUB

"Quatro treinadores, uma derrota na final da taça de Portugal e um aterrorizante ataque à Academia que levou a vários jogadores a rescindirem os seus contratos — não foi exactamente um ano estelar para o Sporting", descreve a Four Four Two, a explicar o motivo da entrega do prémio.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A revista elegeu alguns protagonistas do ano, entre os quais o seleccionador nacional de Inglaterra, Gareth Southgate, como o melhor treinador, e o avançado francês do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, como a “super estrela”.

PUB

Por seu lado, o galês Gareth Bale, do Real Madrid, recebeu o prémio para o melhor golo do ano, com o pontapé de bicicleta marcado na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool (3-1).

A Four Four Two premiou ainda o holandês Virgil van Dijk, como a melhor contratação (do Southampton para o Liverpool por cerca de 84 milhões de euros), o espanhol David Silva (Manchester City), como o homem do ano, os adeptos colombianos e a Croácia, como a equipa revelação.

PUB