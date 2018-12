Ralph Hasenhüttl substitui Mark Hughes no Southampton

O Southampton garantiu esta quarta-feira a contratação do treinador austríaco Ralph Hasenhüttl, de 51 anos, por duas épocas e meia, preenchendo em 48 horas a lacuna deixada pela saída de Mark Hughes.

O clube do português Cédric Soares tem grandes expectativas em relação a Ralph Hasenhüttl, acreditando numa rápida transformação da equipa, de acordo “com os valores e a visão do clube", proclamou Ralph Krueger, presidente do Southampton.

O técnico austríaco orientou o RB Leipzig nas duas últimas épocas, tendo sido vice-campeão alemão no primeiro ano, alcançando os quartos-de-final da Liga Europa no seguinte.

Com apenas duas vitórias no campeonato, o Southampton empatou (2-2) na recepção ao Manchester United, depois de ter chegado aos 20 minutos com dois golos de vantagem sobre a equipa de José Mourinho.

Os “Saints” não vencem desde a quarta jornada, no início de Setembro, acumulando 12 partidas desde a vitória sobre o Crystal Palace, ocupando o 18.º lugar da Premier League.

