Proença diz que cooperação com China traz “responsabilidade"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, destacou nesta quarta-feira a responsabilidade que a cooperação entre Portugal e a China vai trazer à modalidade, manifestando-se confiante em anunciar futuros projectos sociais conjuntos.

O dirigente discursou na abertura da iniciativa “China-Portugal Internacional Children's Sports Health Education and Culture Festival”, em Lisboa, onde se mostrou orgulhoso por ser um dos anfitriões, juntamente com a Fundação China Ching Ling, do projecto direccionado para os jovens, no que diz respeito ao bem-estar físico, nos cursos curriculares competitivos e na cooperação internacional mútua.

PUB

"É uma grande honra ser uma das entidades anfitriãs. Este evento é o primeiro passo de uma longa caminhada. É uma cooperação que marcará uma nova responsabilidade no futebol português", destacou.

PUB

Num discurso assente no que Portugal fez no passado recente e nas perspectivas para o futuro, Pedro Proença lembrou alguns nomes de jogadores e treinadores que elevaram o nome do país no panorama internacional, referindo-se aqueles que ainda estão e a outros que já passaram pela China.

PUB

"A Liga rege-se hoje por valores como o talento e em potenciar jogadores e treinadores para o futebol mundial, desde logo Cristiano Ronaldo e José Mourinho, mas também muitos outros. Quem não se recorda de Hulk ou Talisca? Também os treinadores Vítor Pereira, Paulo Sousa, André Vilas Boas, Jaime Pacheco, entre outros", recordou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além das individualidades que ligam os dois países, o antigo árbitro sublinhou ainda a parceria que a II Liga portuguesa tem com a Ledman, empresa chinesa que patrocina a competição, considerando que ambos "já são parceiros numa indústria tão dinâmica".

Os projectos a nível social foi outro ponto evidenciado por Pedro Proença, que alertou também para uma "responsabilidade maior no papel junto das populações", com o intuito de proporcionar oportunidades a todas as gerações.

"Contamos muito em breve anunciar projectos sociais juntos para tornar este mundo um local melhor para as gerações do futebol. O futebol profissional português assume-se, sem receio, de contribuir para uma sociedade melhor e para que todos tenham as suas oportunidades", declarou.

PUB