Benfica fica mais confortável na Taça da Liga

O Benfica derrotou nesta quarta-feira o Paços de Ferreira, por 2-0, assumindo a liderança do Grupo A da Taça da Liga.

A jogar no Estádio da Luz, perante o actual líder da II Liga (que jogou sem muitos dos seus habituais titulares), a equipa de Rui Vitória (que fez seis alterações em relação ao último "onze" dos benfiquistas) e inaugurou o marcador bem cedo, por intermédio de Seferovic, embora o avançado suíço estivesse em posição de fora de jogo.

O segundo golo das "águias" surgiu instantes antes do intervalo, apontado por João Félix, fazendo com que no segundo tempo os benfiquistas tivessem mais interessados em controlar o resultado do que, propriamente, a dilatar a vantagem.

Com este resultado, ao Benfica basta um empate no terreno do Desportivo das Aves, na última jornada da fase de grupos, a disputar no fim deste ano, para se apurar para a final a quatro da Taça da Liga.

