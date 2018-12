Atlético de Madrid goleia na Taça do rei

O Atlético de Madrid cumpriu esta quarta-feira a obrigação de vencer a quarta eliminatória da Taça do Rei, frente ao modesto Sant Andreu, da terceira divisão, impondo uma goleada (4-0) depois de ter vencido pela margem mínima na partida da primeira mão.

Apesar do resultado expressivo, os "colchoneros", com Griezmann na tribuna VIP, encontraram um adversário que só na segunda parte entregou os pontos, depois de sofrer o primeiro golo por Lemar (48'). Kalinic (53'), Correa (55') e Vitolo (81') encerraram a questão.

PUB

Também o Girona - com vitória por 2-1 - segue em frente, após eliminar o Alavés, com 4-3 na soma das duas mãos. Mas os catalães ainda sofreram um susto, com o Alavés a adiantar-se na sequência de um autogolo de Alcala (62'). Granell (74') e Portu (79') deram a volta ao resultado.

PUB

PUB