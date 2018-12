O Benfica foi melhor que o Paços no jogo dos suplentes

A Taça da Liga continua a ser aquela competição que está longe das prioridades dos clubes participantes, que usam os jogos para dar descanso às primeiras opções e rodagem às segundas. Foi o que fizeram nesta quarta-feira, na Luz, Benfica e Paços de Ferreira, a relativizarem a importância da competição com equipas muito alternativas. Mas a ordem natural manteve-se. Os “encarnados” triunfaram por 2-0 e ficaram mais perto da qualificação no Grupo A, bastando um empate em casa do Desportivo das Aves para garantirem o seu lugar na final a quatro.

Cumprido mais ou menos um terço da época, o Benfica está mais preocupado em manter-se perto dos primeiros na I Liga, enquanto o Paços quer manter-se confortável na liderança da II Liga e garantir o mais depressa possível um lugar entre os “grandes”. Por isso, tanto Rui Vitória como Vítor Oliveira foram pelo caminho das segundas escolhas, com tudo o que isso implicava em termos de qualidade e competitividade do jogo (ambas baixas), a corresponder à baixa audiência na Luz. Seja quem estivesse em campo, seria expectável uma superioridade do Benfica e foi isso que aconteceu.

Positivo/Negativo Positivo João Félix Se houve alguém que aproveitou da melhor maneira a oportunidade, foi o jovem do Benfica, que marcou um belo golo e esteve em quase todas as melhores jogadas dos “encarnados”.

Positivo Seferovic De dispensado quase certo no início da época, o suíço vai-se tornando indispensável graças aos golos que vai marcando. Marcou mais um e já vai em seis na época, tantos quantos Jonas. Negativo Taça da Liga Quando duas equipas jogam com suplentes é sinal de que nenhuma ?delas dá grande importância ao jogo e têm coisas melhores em que pensar. Se ganharem, tanto melhor. Se não ganharem, tanto faz. Foi assim que Benfica e Paços olharam para este encontro ?da Taça da Liga.

PUB

Com as primeiras opções quase todas na defesa (Jardel, Rúben Dias e André Almeida), o Benfica mostrou-se naturalmente preso de movimentos e com um domínio não esmagador, mas mais que suficiente para se colocar em vantagem aos 11’. Alfa Semedo avançou por um flanco, fez o cruzamento para a pequena área e Seferovic encaminhou a bola para o fundo da baliza. O avançado suíço pareceu estar ligeiramente adiantado em relação à linha defensiva pacense, mas não o suficiente para a equipa de arbitragem liderada por António Nobre assinalar fora de jogo.

PUB

PUB

Não sendo um início espectacular, era um início eficiente dos homens de Rui Vitória, que se iam limitando a controlar, o suficiente para o seu visitante da segunda divisão se aventurar um pouco lá mais para a frente. Foi o que aconteceu aos 40’, com um arranque de Fatai pela direita — o nigeriano conseguiu fazer o cruzamento para a área, mas Andrezinho falhou completamente o remate e a jogada perdeu-se.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mesmo em cima do intervalo, os “encarnados” aumentaram a vantagem, aproveitando da melhor maneira uma falha de comunicação da defesa do Paços. João Félix (o melhor em campo) iniciou a jogada, meteu a bola em Zivkovic e recebeu-a de volta em posição frontal à baliza, terminando com um remate indefensável para Carlos.

Para a segunda parte, Vítor Oliveira lá se convenceu a meter dois jogadores com mais rodagem (entraram Pedrinho e Uilton), e o Paços melhorou ligeiramente, mas não inverteu a tendência de jogo. E, logo aos 50’, os “encarnados” tiveram uma dupla oportunidade por Seferovic: primeiro um belo remate ao poste, depois um fraco remate que saiu ao lado. Com a tendência de jogo a manter-se, o jogo foi-se arrastando, com Douglas Tanque a criar perigo relativo em dois momentos, num livre directo rasteiro que Svilar defendeu aos 66’ e num remate de pouca pontaria aos 86’. Alfa Semedo também esteve perto de marcar numa jogada individual, aos 68’, mas Carlos impediu o golo do médio.

Quando o árbitro apitou pela última vez, foi alívio para ambas as equipas: para o Benfica porque vai passando por esta obrigação (onde é, de longe o recordista de títulos) sem grandes percalços (duas vitórias em dois jogos), e para o Paços que vai poder concentrar-se no que verdadeiramente lhe interessa, o regresso à I Liga. Sábado, em Setúbal, e domingo, em Oliveira de Azeméis. Era nestes jogos que Rui Vitória e Vítor Oliveira estavam a pensar.

PUB