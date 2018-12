Sandra Oh e Andy Samberg vão apresentar os Globos de Ouro

Depois de Amy Poehler e Tina Fey, que apresentaram três cerimónias seguidas entre 2013 e 2015, Sandra Oh e Andy Samberg são a nova parelha que vai apresentar os Globos de Ouro. A notícia foi avançada pela Variety esta quarta-feira, um dia antes do anúncio das nomeações.

Sandra Oh trabalha em Hollywood desde o final dos anos 1980 mas tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo desde 2005, ano em que começou a fazer de Cristina Yang em Anatomia de Grey, série que abandonou em 2014 e que lhe valeu um Globo de Ouro de Melhor Actriz Secundária numa Série. Este ano, tornou-se a protagonista de Killing Eve, uma série britânica criada por Phoebe Waller-Bridge que ainda não teve direito a estreia entre nós, mas será muito provavelmente nomeada para os prémios, tendo em conta a aclamação crítica.

Já Andy Samberg, que subiu à fama no elenco de Saturday Night Live e como membro do trio de comédia e rap The Lonely Island, é um dos protagonistas de Brooklyn Nine-Nine, a sitcom que este ano foi cancelada e logo a seguir reavivada e que também já ganhou Globos de Ouro. No currículo tem também a apresentação dos MTV Movie Awards em 2009, os Independent Spirit Awards em 2013 e os Emmy em 2015. A edição deste ano dos Emmy foi, aliás, uma espécie de teste da dupla, tendo Samberg e Oh apresentado um prémio juntos.

Os Globos de Ouro acontecem desde 1944, mas só desde 2010 é que têm todos os anos um apresentador. Antes disso, só em 1995 é que tinha havido apresentação, outro duo: John Larroquette e Janine Turner. Oh será a primeira apresentadora não-branca da cerimónia.

O anúncio sai pouco depois de se ficar a saber que Kevin Hart vai apresentar os Óscares.

