Netflix paga 100 milhões de dólares para manter Friends

O Netflix vai manter Friends no seu serviço de streaming, depois de ter anunciado na passada segunda-feira que a série iria deixar a plataforma ainda este ano. A empresa ia retirar Friends devido a um conflito com a Warner Bros, produtora e distribuidora da série estreada em 1994, e que vai lançar em 2019 um serviço de streaming com que pretende concorrer com o Netflix.

Os protestos de fãs da comédia norte-americana tinham enchido as redes sociais após o site da empresa ter exibido um comunicado a informar os utilizadores que a série tinha o tempo contado e só estará disponível até ao dia 1 de Janeiro de 2019, dando a entender que todos os 236 episódios desapareceriam no dia seguinte.

Netflix is taking friends off and i just have to say that i am VERY UPSET. — Ricky Dillon (@RickyPDillon) December 3, 2018

Pouco tempo depois, o Netflix anunciou que toda a série ainda estaria disponível em 2019. No caso do Netflix no Reino Unido, o anúncio da permanência de Friends por mais um ano imitou a estrutura dos títulos de episódios da série: “The One Where Friends is Going Nowhere, Don't Worry” ["Aquele em que Friends não vai a lado nenhum, não se preocupem"].

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r — Netflix US (@netflix) December 3, 2018

Segundo o The New York Times, cada ano de Friends no Netflix custaria àquela plataforma trinta milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros). Para manter a série até ao fim de 2019, a gigante do streaming desembolsa agora 100 milhões de dólares (um pouco acima dos 88 milhões de euros).

Também disponível em Portugal, a série chegou à versão norte-americana do Netflix em 2015. A sitcom que tem como elenco Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, tornou-se uma das séries mais vistas da plataforma, destronando até os pesos pesados da Netflix com The Crown e Stranger Things.

