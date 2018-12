Manuel Sobrinho Simões na administração da Fundação de Serralves

O médico patologista e investigador português Sobrinho Simões vai integrar o conselho de administração da Fundação de Serralves, substituindo o gestor Pedro Pina, que saíra há já vários meses, na composição daquele órgão, indicou à Lusa fonte oficial daquela instituição.

Na página oficial da Fundação Serralves, pode ler-se na composição do conselho de administração que Manuel Alberto Coimbra Sobrinho Simões é o seu mais recente membro.

Sobrinho Simões deverá estrear-se na reunião do Conselho de Fundadores de Serralves desta tarde.

Outros dois administradores, Manuel Cavaleiro Brandão e Vera Pires Coelho, terminam agora o seu último mandato, devendo ser substituídos. Quanto aos dois representantes do Estado naquele órgão, o historiador José Pacheco Pereira e a académica e ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, não se sabe ainda se se manterão em funções. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, confirmou a sua presença na reunião desta tarde.

Ana Pinho é a presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves desde 2016, tendo substituído Luís Braga da Cruz, que transitou então para o Conselho de Fundadores. Ao PÚBLICO, o actual presidente do Conselho de Fundadores já anunciou que não pretende continuar no cargo, por razões estritamente pessoais.

Na reunião desta tarde vai ser eleito o novo presidente do Conselho de Fundadores e o conselho de administração deverá apresentar o plano de actividades para o próximo ano e fazer o balanço de 2018.

