Neneh Cherry, Janelle Monáe, Solange e Rosalía no primeiro Primavera Sound de Barcelona paritário

A veterana Neneh Cherry, ?a cantora de raízes flamencas e fusão urbana Rosalía, as norte-americanas Solange e Janelle Monáe, a cantora e activista brasileira Linn da Quebrada, e a britânica Kate Tempest, conhecida pelo seu hip-hop e também pela sua poesia, distinguida com o prémio Ted Hughes e a também britânica FKA Twigs são algumas das artistas com que o festival Primavera Sound, de Barcelona, conta para aquela que será a sua primeira edição com um número paritário de artistas masculinos e femininos.

A banda nova-iorquina Interpol, o britânico James Blake, os australianos Tame Impala e os norte-americanos Deerhunter são alguns dos cabeças de cartaz do festival que decorrerá de 30 de Maio a 1 de Junho de 2019. Entre os mais de 200 nomes anunciados esta quarta-feira, em Barcelona, estão também os escoceses Primal Scream, o músico colombiano de reggaeton J Balvin, os alemães Modeselektor e o regresso aos palcos dos Stereolab.

O New Musical Express destaca o "impressionante, ecléctico" e equilibrado cartaz, em termos de "igualdade de géneros", da próxima edição do festival que antecede em uma semana o Primavera Sound, no Porto, marcado para os dias 6 a 8 de Junho, no Parque da Cidade.

Robyn, Christine And The Queens, Carly Rae Jepsen, Suede, Lisa Gerrard e O Mistério das Vozes Búlgaras, Nina Kraviz, SOPHIE, Future, Built to Spill e Carcass são outros nomes anunciados hoje pela organização do festival, ao longo de quase duas horas de emissão da Radio Primavera.

Big Red Machine, projecto conjunto de Justin Vernon, dos Bon Iver, com Aaron Dessner, dos The National, Cuco e Cate Le Bon fazem igualmente parte do cartaz de "aquecimento" do Primavera Sound, a decorrer nos dias 27 a 29 de maio.

A edição do ano passado, em Barcelona, contou com músicos como Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, e A$AP Rocky, que também actuaram no Porto.

