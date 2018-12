Documentário sobre escritor grego Nikos Kazantzakis na Fundação José Saramago

A Fundação José Saramago (FJS) e a Embaixada da Grécia em Portugal apresentam na quinta-feira, em Lisboa, um documentário dedicado ao escritor grego Nikos Kazantzakis, a que se seguirá um debate sobre o autor e a sua obra.

No documentário A obra, acima de tudo, investigadores, académicos, professores universitários especialistas em Kazantzakis, bem como pessoas comuns, falam da relação do escritor com Deus, com a vida, com o amor, com a amizade, com a música, o seu meio ambiente e a sua filosofia, em depoimentos filmados em Creta, Atenas, Egina e Salónica.

Nikos Kazantzakis (1883-1957), autor de obras como A última tentação de Cristo (adaptada ao cinema por Martin Scorsese) ou Zorba, o grego, é o escritor grego do século XX mais conhecido fora do seu país, estando a sua obra, que percorre diversos géneros, traduzida em dezenas de línguas.

A embaixada justifica a importância deste documentário com o facto de, em Portugal, as escassas traduções existentes (feitas a partir do francês e não do original) estarem há muito esgotadas, o que contribui para que o autor cretense e a sua obra permaneçam desconhecidos de muitos leitores portugueses.

A obra de Nikos Kazantzakis encontra-se actualmente a ser objecto, na Grécia, "de uma merecida reavaliação crítica", acrescenta.

O documentário e o debate — a cargo de José António Costa Ideias, professor universitário, neo-helenista, Carlos Avilez, director do Teatro Experimental de Cascais, que dirigiu Cristo recrucificado, e Bárbara Wong, jornalista do PÚBLICO — terão lugar na Casa dos Bicos, sede da FJS.

