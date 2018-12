Menos vacas e incêndios florestais: como descarbonizar um país

Para além dos carros eléctricos a 100% e partilhados que aí vêm, o plano do Ministério do Ambiente e da Transição Energética prevê uma redução entre 25 a 50% de bovinos e de metade da média da área de foresta ardida.

O roteiro do Governo para a neutralidade carbónica em 2050 preconiza mudanças profundas, para que o saldo líquido de emissões de dióxido de carbono do país passe das 60 megatoneladas em 2015 para zero em 2050, explica o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Governo leva plano à conferência de Katowice, na Polónia.

Leia a entrevista na íntegra.