Situação controlada após motim no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Presos do Estabelecimento Prisional de Lisboa amotinaram-se nesta terça-feira ao final do dia, mas segundo o director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, os homens que levaram a cabo o protesto já foram trancados nas celas.

"Não foi necessária a actuação do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional", assegura o mesmo responsável, embora este corpo especial tenha sido chamado ao local. Em comunicado, ?a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que os reclusos estão encerrados nas celas desde cerca das 20h15, "não havendo, neste momento, registo de feridos quer entre guardas prisionais, quer entre reclusos".

PUB

Em causa está o facto de terem sido canceladas as visitas aos reclusos do estabelecimento prisional, por causa de um plenário de guardas. Celso Manata desvaloriza o motim, dizendo que foram incendiados uns caixotes e um colchão, mas pouco mais do que isso. Porém, Júlio Rebelo, do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, diz que os presos "incendiaram tudo o que puderam - como colchões e baldes do lixo".

PUB

A central dos bombeiros de Campo de Ourique recebeu um alerta para “incêndio dentro de estabelecimento prisional” às 20h48. Foram mobilizados nove bombeiros, um carro de comando e uma ambulância, disse fonte da central ao PÚBLICO. Cerca das 21h20, os meios ainda estavam no local.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Fica demonstrado que não temos condições para assegurar a segurança dos reclusos dentro do estabelecimento prisional, devido à falta de pessoal", observa o dirigente sindical. Júlio Rebelo garante que o motim aconteceu não na ala B, como afirma Celso Manata, mas na ala E, onde estarão 190 pessoas presas. O director-geral dos serviços prisionais fala em 170 reclusos. Não há notícia de feridos na sequência do protesto.

À Lusa o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, disse ter conhecimento de que foi convocado hoje ao fim da tarde "todo o pessoal que estava de folga", bem como a intervenção do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional. O dirigente sindical disse não ter mais pormenores, estando a tentar contactar os representantes sindicais no EPL.

Os desacatos tiveram lugar numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos guardas prisionais, cuja adesão rondou os 80%. Os guardas prisionais marcaram esta greve de quatro dias para exigir a revisão do estatuto profissional e a progressão na carreira, além de contestarem o novo horário de trabalho.

PUB