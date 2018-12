Comandante da GNR exonerado depois de alegadas agressões a recrutas

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta terça-feira que o comandante do centro de formação da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portalegre foi exonerado na sequência das alegadas agressões a vários recrutas durante uma acção de formação. A situação já está a ser investigada pelo Ministério Público e pela Inspecção-geral da Administração Interna (IGAI).

Cerca de dez formandos do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, terão sofrido graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", que obrigaram em alguns casos a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas.

"Já foi aceite o pedido de exoneração do director do curso de formação de Portalegre da Guarda Nacional Republicana", afirmou o ministro Eduardo Cabrita a vários meios de comunicação à margem de um evento na Batalha, onde entregou 47 viaturas ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

O responsável adiantou ainda que a GNR irá disponibilizar todas as imagens da acção de formação à investigação que já está a decorrer.

"Fiquei desagradavelmente surpreendido com aquilo que tive conhecimento. A Guarda Nacional Republicana facultará à investigação, quer do Ministério Público quer da IGAI, todas as imagens que são sempre realizadas das acções de formação. O que é fundamental apurarmos, neste momento, é a totalidade dos factos. Portanto, antes de ter quer a informação definitiva prestada pela GNR quer pela IGAI, acho que não me devo pronunciar sobre detalhes", afirmou o responsável, assumindo que "não é admissível" a demora de notificação de factos importantes.

A GNR abriu há cerca de três semanas um processo de averiguações.

O PÚBLICO questionou a GNR na segunda-feira sobre se os formadores do curso 40.ª tinham sido suspensos na sequência das denúncias de alegadas agressões. A resposta chegou esta terça-feira, antes do anúncio da exoneração do comandante. A GNR informou que "não prestará qualquer esclarecimento que directa ou indirectamente se relacione com a matéria em apreço".

