Xi: Relações entre Portugal e a China estão a “entrar no melhor período da História”

Rota da seda

“Memorando de entendimento” para a cooperação com a nova Rota da Seda. É o documento estratégico mais importante da visita, prevendo-se que estabeleça o quadro dessa cooperação. O objectivo é conjugar a cooperação com a nova Rota da Seda com as duas iniciativas europeias: Estratégia de Conectividade com a Ásia e Estratégia de Conectividade com a China

Abertura a exportações portuguesas

Garantia de maior abertura dos mercados chineses às exportações portuguesas em sectores como o agro-alimentar. A balança comercial é ainda muito deficitária para Portugal e o Governo quer corrigi-la. É possível um acordo para a exportação de carcaças de porco.

Novo tipo de investimento directo

Um novo tipo de investimento directo chinês: menos na compra de activos e mais em empresas de raiz. Está prevista uma referência ao interesse chinês na cooperação na “mobilidade eléctrica” (construção de carros eléctricos), sendo a Espanha candidata ao mesmo investimento.

Cooperação científica

O interesse chinês na cooperação científica e tecnológica na área dos oceanos é já hoje visível, com o novo laboratório tecnológico STARLab, um projecto conjunto em Peniche e em Matosinhos para a construção micro-satélites e de instrumentos de observação dos oceanos. A China quer reforçar esta cooperação, nomeadamente tendo em vista a vasta Plataforma Continental portuguesa. Há, no entanto, uma metáfora no Palácio das Necessidades para definir limites: “A China só não entra na Ilha Terceira dos Açores”

Ligações aéreas

Portugal quer o reforço das ligações aéreas. Em Dezembro, será aberta uma nova rota directa entre Lisboa e Xian, depois de a Capital Airlines (grupo HNA) ter suspendido a ligação com Hangzhou. O Governo quer ainda uma ligação entre Lisboa e Pequim, e a expectativa é que possa ser retomada o mais depressa possível.