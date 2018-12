Cristas aponta Amaro da Costa como exemplo de coragem contra "radicalismos"

A líder do CDS apontou nesta terça-feira Adelino Amaro da Costa, um dos fundadores do partido, como exemplo de "coragem" para a "reforma moderada" de que o país ainda precisa, devido ao "governo socialista ancorado nas esquerdas mais radicais".

"Temos, neste momento, um governo socialista ancorado nas esquerdas mais radicais do nosso país, o PCP e o BE. Pugnamos, no CDS, por uma alternativa a esta união das esquerdas, que não nos leva para caminhos de mais prosperidade e de reformas moderadas de que o país tanto precisa", afirmou Assunção Cristas.

A líder do CDS falava aos jornalistas no Palácio de Cristal, no Porto, a propósito da homenagem a Adelino Amaro da Costa, que morreu há 38 aos na queda de um avião em Camarate, lembrando a sua luta pela "liberdade" que, "na altura, queria dizer muita coragem para afirmar um caminho alternativo ao socialismo".

Assunção Cristas classificou Amaro da Costa um "vulto maior da política portuguesa, que inspirou e continua a inspirar o CDS, pelos valores que sempre defendeu, pelo humanismo, por esta vontade de transformar e ir mais longe por uma via moderada, rejeitando radicalismos quer à esquerda quer à direita".

A líder do CDS observou ainda que Amaro da Costa fazia tudo isto "sabendo que é com a moderação, o trabalho, a persistência e com insistência em mais ambição para o país que conseguimos chegar a um outro patamar de bem-estar, prosperidade e desenvolvimento".

"Revejo-me muito no caminho trilhado pelos fundadores do CDS", assegurou.

Adelino Amaro da Costa, um dos fundadores do CDS e ministro da Defesa Nacional, morreu em 1980 em Camarate, numa queda de avião em que seguia também o então primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro (PSD).

