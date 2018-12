Avião do Presidente chinês teve escolta rara de F16 da Força Aérea. Veja as imagens

O avião do Presidente chinês, Xi Jinping, foi escoltado por dois aviões caça F16 da Força Aérea Portuguesa desde o momento em que entrou no espaço aéreo de soberania até aterrar em Lisboa.

Esta escolta foi solicitada pelo Protocolo de Estado, sob tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, confirmou ao PÚBLICO a Força Aérea. Trata-se de um gesto de deferência para com o chefe de Estado e não uma questão de segurança. Portugal fez o mesmo com o Papa Francisco, quando visitou Fátima, em Maio do ano passado, e com o então Presidente dos EUA, Barack Obama, quando participou na Cimeira da NATO de Lisboa, em 2010. O Presidente de Angola, João Lourenço, que fez uma visita oficial a Portugal em Novembro não teve honras de F16.

O vídeo que mostra a escolta foi divulgado pela agência de notícias estatal da China, minutos depois de Xi Jinping ter aterrado em Lisboa para uma visita de dois dias que começou pelo Mosteiro dos Jerónimos e um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na semana passada, o Presidente da China visitou a Espanha, onde também teve direito a escolta aérea.

