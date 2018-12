Rafael Marques e Luaty Beirão recebidos pelo Presidente de Angola

Os activistas Rafael Marques e Luaty Beirão são alguns dos líderes de organizações da sociedade civil e não-governamentais que serão recebidos nesta terça-feira pelo Presidente de Angola, João Lourenço, para analisarem "questões da actualidade". Os dois activistas políticos ganharam destaque pela sua luta a favor da liberdade de expressão e contra a corrupção em Angola.

Numa nota de imprensa, a Casa Civil do Presidente da República angolana adiantou segunda-feira que, além de Rafael Marques, pela Fundação Open Society Angola, e de Luaty Beirão e Alexandra Simeão, ambos pela associação Handeca, estarão igualmente presentes representantes de cerca de uma dezena de instituições ligados à defesa dos direitos humanos, desenvolvimento rural, direito e promoção da juventude.

O rapper Luaty Beirão foi um dos 17 activistas que em Março de 2016 foram condenados a penas de prisão efectivas pelo tribunal de Luanda por contestarem o regime angolano.

Na segunda-feira, Luaty Beirão recordou que na altura em que foi acusado de tentativa de rebelião em Angola afirmou que só entraria no Palácio presidencial de Angola como “ilustre convidado”.

"Disseram que queria dar o golpe de Estado, retirar o Zé [José Eduardo dos Santos, Presidente da República até Setembro de 2017], instalar-me no Palácio. Respondi: a única forma de algum dia entrar nesse mambo [no Palácio Presidencial] será pelo portão da frente como ilustre convidado", escreveu Luaty Beirão no Twitter.

Entre outros, a nota refere que, no encontro, deverão também participar Salvador Freire, pela Associação Mãos Livres, e José Patrocínio, pela OMUNGA.

Outras associações com participação confirmada na audiência colectiva são também o Centro Cultural Mosaico, a Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), a AMANGOLA e os Conselhos Nacional e Provincial da Juventude.

