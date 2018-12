"Perante um júri, o príncipe [saudita] seria condenado em 30 minutos"

O senador republicano Bob Corker não tem dúvidas sobre o papel do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman ou MBS como é mais conhecido, no assassínio do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul.

“Se o príncipe herdeiro comparecesse perante um júri, seria condenado em 30 minutos”, disse aos jornalistas Corker, senador do Tennessee, após uma sessão à porta fechada com a directora da CIA, Gina Haspel.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem evitado qualquer afirmação sobre o papel ou conhecimento de Mohammed bin Salman na morte do jornalista saudita, cujo corpo nunca chegou a ser encontrado.

O Presidente chegou a dizer que “o mundo” poderia ser responsável pela morte de Khashoggi. “O mundo é um sítio muito, muito cruel”, respondeu Trump, perante a insistência de uma jornalista.

Trump também disse que a CIA não tinha chegado a uma conclusão sobre o envolvimento da CIA na morte de Khashoggi e que a agência "não tinha como saber" quem ordenou o assassínio do jornalista. Isto levou a uma tirada jocosa de Numan Kurtulmus, vice-presidente do partido AKP do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em relação às capacidades da espionagem americana: “Não é possível para uma agência como a CIA, que sabe a cor do pêlo do gato que anda no jardim do consulado saudita, não saber quem deu esta ordem” para matar Khashoggi.

Mas segundo relatos de outros responsáveis citados pelo Washington Post, a CIA chegou à conclusão de que há uma grande probabilidade de ter sido o príncipe herdeiro a ordenar o assassínio.

Corker criticou a posição de Trump, dizendo que o volume de negócios dos EUA com a Arábia Saudita não justifica fechar os olhos ao papel de um governante (é MBS quem tem de facto o poder no país) num crime.

A directora da CIA não esteve presente num briefing na semana passada aos senadores, em que foram ouvidos o secretário de Estado Mike Pompeo e o da Defesa, Jim Mattis. O gabinete de Haspel disse que não houve qualquer indicação para que não estivesse presente, ao contrário do que foi especulado. Alguns senadores queixaram-se da ausência, dizendo que estavam a ser privados de ouvir a avaliação da CIA.

O Senado aprovou na semana passada uma proposta para uma a suspensão do apoio norte-americano à Arábia Saudita na guerra no Iémen, palco da maior crise humanitária actual no mundo – esta proposta irá ser votada nesta semana.

A votação foi vista como um modo de pressionar Trump para mudar a sua atitude em relação à Arábia Saudita e ao seu regime. Até agora Trump tem sublinhado o papel essencial de Riad na região, em especial em relação ao Irão.

O briefing de Haspel a este grupo de senadores teria o objectivo de suavizar as suas posições na véspera desta votação, diz o New York Times, especialmente o republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que ameaçou não votar nenhuma lei que fizesse parte das prioridades legislativas de Trump até que Haspel fosse ouvida no Senado.

Mas Graham saiu da audiência dizendo-se convencido do envolvimento do príncipe saudita: "É preciso ser voluntariamente cego para não concluir que isto foi orquestrado e organizado por pessoas que estavam sob o comando de MBS", afirmou.

“O voto recente [63 a favor, 37 contra] deve mostrar à Arábia Saudita e à Administração Trump que o Congresso é um ramo do governo que está a exercer liderança para salvaguardar os interesses, valores, e reputação da nação”, escreveu Graham no Wall Street Journal. “Afinal, alguém tem de o fazer.”

O voto do Senado, apesar de um importante sinal, será sobretudo simbólico, porque não deverá ser tão cedo considerado pela Câmara dos Representantes.

A agência de espionagem e informação terá concluído que MBS terá muito provavelmente ordenado o assassínio, levado a cabo por uma equipa de vários sauditas que voaram para Istambul na altura da morte de Khashoggi e saíram da Turquia pouco depois. O regime foi dando várias explicações contraditórias para o que aconteceu, começando por dizer que Khashoggi tinha saído do consulado com vida.

A avaliação da CIA será, segundo o Washington Post, baseada em parte em comunicações interceptadas de um conselheiro chave do príncipe herdeiro. O conselheiro terá alegadamente comandado a equipa que matou Khashoggi no consulado e, segundo o New York Times, este comunicou repetidamente com o príncipe na altura do assassínio.

A avaliação da CIA também terá tido em conta outras comunicações interceptadas e gravações áudio fornecidas pela Turquia. Seria, além disso, muito pouco provável que um saudita fosse assassinado numa operação tão ousada num país estrangeiro sem o conhecimento do príncipe.

