"Coletes amarelos": Governo francês recua e suspende aumento dos combustíveis

O Governo francês prepara-se para suspender o aumento dos combustíveis, que está na origem do movimento de contestação dos "coletes amarelos", disse uma fonte do executivo à Reuters.

A mesma fonte acrescentou que o primeiro-ministro, Édouard Philippe, vai apresentar na manhã desta terça-feira a suspensão da medida aos deputados do partido do Presidente francês, Emanuel Macron. O aumento dos combustíveis deveria entrar em vigor a 1 de Janeiro.

Esta suspensão deve ser acompanhada de outras formas de apaziguamento, disseram fontes do governo francês à AFP. A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, no Palácio do Eliseu.

O movimento de protesto contra o aumento do imposto sobre os combustíveis começou nas redes sociais mas rapidamente se tornou também num grito contra a evolução negativa do poder de compra dos franceses e da governação do líder francês Emmanuel Macron.

Foto CAROLINE BLUMBERG/LUSA

Para os encontros com ministros do Governo na semana que passou, conseguiram elaborar um documento com 42 reivindicações, entregues terça-feira ao ministro da Transição Ecológica, François de Rugy. Ainda assim, um dos porta-vozes informais dos "coletes amarelos", Benjamin Cauchy, disse na segunda-feira que não se iria reunir com o primeiro-ministro francês, por ter recebido "ameaças nas redes sociais" de outros "coletes amarelos".

Benjamin Cauchy fez ainda eco de uma das principais palavras de ordem dos manifestantes: a descrença nas elites. "Não somos marionetas de políticos que querem continuar a dar-nos lições. E é isso que nos diz a linguagem dos deputados do República em Marcha [partido de Macron] nas declarações que têm feito aos media", disse Cauchy.

Já na segunda-feira, os partidos da oposição foram dizer ao primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, que era urgente satisfazer algumas exigências das pessoas que protestam nas ruas.

Este fim-de-semana ficou marcado em França por violentos protestos do movimento dos "coletes amarelos", sobretudo por desacatos em Paris e por actos de vandalismo no Arco do Triunfo.

Os últimos dados sobre sábado indicam que 136 mil pessoas se juntaram à mobilização dos "coletes amarelos" e que houve 263 feridos, além de centenas de detidos.

Foto ETIENNE LAURANT/LUSA

