Visita de Presidente chinês condiciona trânsito em Lisboa

A visita de dois dias do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, a Portugal arranca esta terça-feira e irá condicionar algumas zonas do trânsito em Lisboa.

De acordo com fonte da Polícia Municipal de Lisboa, a presença do líder chinês obrigou ao aumento do nível de segurança na capital. Contactada pelo PÚBLICO, a Polícia Municipal de Lisboa não pode avançar muitas informações em concreto, limitando-se a partilhar alguns dos detalhes sobre os condicionamentos que durante esta terça e quarta-feira afectarão a cidade.

Também o site da Câmara Municipal de Lisboa, que discrimina em tempo real o encerramento das ruas e avenidas para a realização de eventos ou trabalhos de construção não especifica qualquer alteração relacionada com a visita de Xi Jinping.

Ainda assim, a Polícia Municipal de Lisboa identificou algumas das zonas que irão sofrer mais condicionamentos.

A partir das 14h30 desta terça-feira e até quarta-feira estará totalmente encerrada a circulação na rua de São Bento, junto à Assembleia da República. Da mesma forma estarão também encerradas as ruas Nova da Piedade e Correia Garção. A zona estará a ser preparada para receber a visita do Presidente chinês na quarta-feira.

Foto

Os condicionamentos começaram na zona de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos durante a manhã desta terça-feira.

As zonas limítrofes do Jardim da Praça do Império, em Belém, estão condicionadas e manter-se-ão assim até ao final do dia. Estará também totalmente encerrado o Largo dos Jerónimos, bem como a rua Lourenço de Almeida até ao acesso ao Planetário.

É neste local que o Presidente chinês começa a sua visita a Portugal e é recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Os dois líderes pousarão para a fotografia oficial, numa cerimónia com honras militares.

Depois, Xi Jinping irá colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos, antes de se deslocar para o Palácio de Belém, onde irá assinar o Livro de Honra da Presidência da República.

Daí, irá para um jantar oficial oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio da Ajuda. Este jantar irá também condicionar a zona limítrofe do Palácio da Ajuda, junto à Alameda dos Pinheiros, Praça de Albuquerque e Calçada da Ajuda.

Já na quarta-feira, os principais condicionamentos concentrar-se-ão na zona da Assembleia da República, onde a delegação chinesa será recebida pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. A cerimónia decorre com honras militares e irá manter os condicionamentos desta terça-feira nas ruas de São Bento, Nova da Piedade e Correia Garção.

Esta é a terceira vez que um chefe de Estado chinês se desloca ao país, depois de Jiang Zemin, em 1999, e de Hu Jintao, em 2010. A visita do Presidente chinês assinala os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

