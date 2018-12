Silves deverá receber primeira área marinha protegida de Interesse Comunitário

A primeira área marinha protegida de interesse comunitário em Portugal deverá nascer no próximo ano em Silves, no Algarve, num processo que tem como promotores o município de Silves, a Fundação Oceano Azul e a Universidade do Algarve, entre outras entidades da região.

Num "processo participativo", informa a Fundação Oceano Azul, pretendem "entregar ao Governo no próximo ano uma proposta de criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário da Baía de Armação de Pêra". O projecto, apoiado num estudo da Universidade do Algarve, através do Centro de Ciências do Mar, assenta no reconhecimento do recife da Baía de Armação de Pêra como "uma das áreas com maior biodiversidade e produtividade da costa algarvia", situada "no maior recife rochoso costeiro de Portugal".

PUB

Segundo a fundação, "este recife encontra-se impactado por diversas actividades humanas, que podem colocar em risco a conservação deste ecossistema". O objectivo passa agora por "alcançar uma utilização sustentável, promovendo a pesca local e o turismo de natureza sustentáveis, a par da sua preservação, garantindo ao mesmo tempo o desenvolvimento económico sustentável da região e do país".

PUB

PUB